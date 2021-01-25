Пусть наши дети будут под защитой!

Работы должны быть представлены семейными командами. Для участия в Челлендже необходимо с 18 января по 28 февраля 2021 года разместить в своих социальных сетях видеоролики по пропаганде использования ремней безопасности и перевозке несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах под единым хештегом #минобрнаукирб, #гибддрб, #yuidbashkortostan, #пристегнисьиулыбнись, #ребенокглавныйпассажир.

Технические требования к работам: формат видеоролика - mp4, хронометраж – не более 2 минут. Официальный слоган Челенджа – «Ребенок - главный пассажир!». Завершить видеоролик рекомендуется словами: «Мой ребенок под защитой! А Ваш?».

Подведение итогов и награждение победителей пройдет до 5 марта 2021 года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Организаторы Челленджа оставляют за собой право определения дополнительных номинаций с вручением дипломов и специальных призов.