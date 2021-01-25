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Общество
25 Января 2021, 21:02

Пусть наши дети будут под защитой!

С целью привлечения внимания общественности к вопросам безопасности дорожного движения, популяризации новых форм семейного отдыха, здорового образа жизни и безопасного поведения на дорогах Министерство образования и науки Республики Башкортостан совместно с Управлением ГИБДД МВД по РБ выступает организатором республиканского семейного челленджа «Пристегнись и улыбнись!», посвященного профилактике и предупреждению детского травматизма на дороге.

Работы должны быть представлены семейными командами. Для участия в Челлендже необходимо с 18 января по 28 февраля 2021 года разместить в своих социальных сетях видеоролики по пропаганде использования ремней безопасности и перевозке несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах под единым хештегом #минобрнаукирб, #гибддрб, #yuidbashkortostan, #пристегнисьиулыбнись, #ребенокглавныйпассажир.
Технические требования к работам: формат видеоролика - mp4, хронометраж – не более 2 минут. Официальный слоган Челенджа – «Ребенок - главный пассажир!». Завершить видеоролик рекомендуется словами: «Мой ребенок под защитой! А Ваш?».
Подведение итогов и награждение победителей пройдет до 5 марта 2021 года в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Команды-победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Организаторы Челленджа оставляют за собой право определения дополнительных номинаций с вручением дипломов и специальных призов.
Партнер мероприятия – радиокомпания «Авторадио».
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