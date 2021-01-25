Объявляется конкурс рисунков

Аллея Воинской Славы на территории МР Мишкинский район заложена в 2013 году на территории военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов. 20 декабря 2013 года на ней был построен памятник воинам-мишкинцам, павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В 2018 году был построен памятный знак воинам-пограничникам, в 2019 году - воинам-десантникам и воинам-танкистам.