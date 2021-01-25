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Общество
25 Января 2021, 21:13

Объявляется конкурс рисунков

Отдел молодежи администрации района объявляет об проведении конкурса рисунков «Аллея Воинской Славы», посвященного Дню Защитника Отечества.

Аллея Воинской Славы на территории МР Мишкинский район заложена в 2013 году на территории военного комиссариата Мишкинского и Бураевского районов. 20 декабря 2013 года на ней был построен памятник воинам-мишкинцам, павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В 2018 году был построен памятный знак воинам-пограничникам, в 2019 году - воинам-десантникам и воинам-танкистам.
Для обозначения названия Аллеи Воинской Славы было принято решение установить входной знак «Аллея Воинской Славы», расположив его между основным входом и памятным знаком воинам-десантникам и встроить его в имеющийся забор.
Для того, чтобы определиться с эскизом входного знака, было принято решение о проведении данного конкурса.
Жителей и гостей района приглашаем принять активное участие в конкурсе
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