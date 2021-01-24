Стартовала Декларационная кампания 2021 года

Отчитаться о доходах, полученных в 2020 году, необходимо в том случае, если, к примеру, налогоплательщик:

• продал недвижимое имущество или автомобиль, находившиеся в собственности менее предельного срока владения;

• сдавал квартиру или помещение в аренду;

• осуществлял продажу ценных бумаг, долей в уставном капитале;

• получал доход из зарубежных источников;

• получал дорогостоящие подарки не от близких родственников;

• получал иные доходы, с которых не удерживался налог. Например, выиграл небольшую сумму в лотерею.

Также представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ обязаны индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою профессиональную деятельность на общем режиме налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие.

Сдать декларацию жители Республики Башкортостан могут с помощью Интернет-сервиса "Личный кабинет для физических лиц" сайта ФНС России. Заполнить декларацию в режиме онлайн позволяет программа "Декларация", которая автоматически формирует необходимые листы для заполнения.

Отчитаться о доходах в бумажном виде можно в налоговой инспекции по месту своего учета либо через отделения "Почты России" с описью вложения и подтверждающими документами.

Декларацию о доходах можно подать и в офисах Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан "Мои документы" (МФЦ). На сегодняшний день в регионе насчитывается более 100 действующих отделений МФЦ.

Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо в срок не позднее 30 апреля 2021 года. Данный срок не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.