Об отраслевом проекте ФНС России «Общественное питание»

На территории Российской Федерации организации предприниматели обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ. Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14 5 КоАП). За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).