Об отраслевом проекте ФНС России «Общественное питание»

В связи с этим Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан уведомляет налогоплательщиков о необходимости соблюдения положений Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ), и сообщает следующее.
На территории Российской Федерации организации предприниматели обязаны применять ККТ, включенную в реестр (п. 1 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге (п. 2 ст. 12 Федерального закона № 54-ФЗ). Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ. Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14 5 КоАП). За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).
Дополнительно сообщаем, что 31.12.2020 истек срок моратория на проведение проверок, установленный приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции» (с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@).