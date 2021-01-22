В Уфе участники несогласованного митинга могут попасть под удар силовиков
В одном из Telegram-каналов обнаружилась переписка организаторов митинга несогласованного с властями. В ней один из участников переписки, который заявил, что может за определенную плату собрать людей, выразил опасения, что его люди могут попасть под удар силовиков.
Сам организатор «массовки» заявил, что не собирается участвовать в митинге, опасаясь задержания.
Местные СМИ сообщают, что координаторы штаба федерального блогера собираются 23 января провести в Уфе несанкционированный митинг, участие в котором может повлечь за собой крупные штрафы в размере до 20000 рублей или административному аресту.
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