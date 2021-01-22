В Уфе участники несогласованного митинга могут попасть под удар силовиков

Сам организатор «массовки» заявил, что не собирается участвовать в митинге, опасаясь задержания.

Местные СМИ сообщают, что координаторы штаба федерального блогера собираются 23 января провести в Уфе несанкционированный митинг, участие в котором может повлечь за собой крупные штрафы в размере до 20000 рублей или административному аресту.