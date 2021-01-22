Открой Личный кабинет юридического лица!

Как подключиться юридическому лицу к Личному кабинету?

1. Необходим квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России.КСКПЭП должен быть выдан на руководителя организации, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями.

2. Зарегистрируйтесь на сайте ФНС (http://lkul.nalog.ru/check.php)

3. Подпишите с помощью КСКПЭП Соглашение об открытии доступа к сервису "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица".

4. Активируйте ссылку, направленную на электронный адрес пользователя.

При последующих входах в "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица", после успешной регистрации, достаточно:

подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру;

перейти по ссылке https://lkul.nalog.ru;

выбрать в появившемся окне сертификат;

ввести pin-код.

Уже сегодня «Личный кабинет юридического лица» предлагает развернутый каталог открытых услуг:

- контроль актуального состояния расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

- направление запросов и получение справок, актов совместной сверки;

- направление заявления о зачете и возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, об уточнении платежа, об уточнении невыясненных платежей;

- оперативное получение информацию о задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, о мерах принудительного взыскания задолженности в неисполненной части;

- формирование заявление об отмене приостановлений операций по счетам в банке, прикрепив сканированный образ документов, подтверждающих уплату налогов;

-направление документов о регистрации или внесении изменений в ЕГРЮЛ, получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРН на организацию;

- направление сообщений об открытии/закрытии банковского счета;

-получение информации о ходе исполнения ваших заявлений, обращений и запросов, о проводимых налоговых проверках;

- снятие и постановка на учет обособленных подразделений;

- регистрацияи снятие с учета ККТ;

- запись на прием в инспекцию в удобное для вас время и многое другое.