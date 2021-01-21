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Общество
21 Января 2021, 13:17

С 1 февраля 2021 года реквизиты кассовых чеков должны указываться в полном объеме

Все реквизиты кассового чека, которые должен видеть потребитель при покупке товара или при получении услуги, утверждены законодательно. Список достаточно обширный и включает в себя, помимо прочего, такие реквизиты, как дата и время покупки, сумма денежных средств, полученных от покупателя, а также наименование, количество и цену каждой позиции товара, что делает сделку купли-продажи максимально прозрачной и позволяет потребителю получить подробный отчет о произведенных расходах.

Вместе с тем, индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, в соответствии со ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ предоставлена временная отсрочка по исполнению указанной нормы закона в части указания наименования товаров.
С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается и во всех кассовых чеках должны быть указаны наименование товаров (работ, услуг) и их количество.
Отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках является нарушением порядка применения ККТ и влечет административную ответственность в соответствии с ч.4 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
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