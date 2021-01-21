С 1 февраля 2021 года реквизиты кассовых чеков должны указываться в полном объеме

Вместе с тем, индивидуальным предпринимателям, применяющим специальные налоговые режимы, в соответствии со ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ предоставлена временная отсрочка по исполнению указанной нормы закона в части указания наименования товаров.

С 1 февраля 2021 года действие отсрочки заканчивается и во всех кассовых чеках должны быть указаны наименование товаров (работ, услуг) и их количество.

Отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках является нарушением порядка применения ККТ и влечет административную ответственность в соответствии с ч.4 ст.14.5 Кодекса Российской Федерации