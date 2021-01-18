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Общество
18 Января 2021, 23:19

В Общественной палате Башкирии, считают насмешкой штраф, который назначили «Полиэфу» за испорченную экологию

Борис Сазонов, являющийся членом Общественной палаты Башкирии, считает, что тот штраф, который суд назначил «Полиэфу» за загрязнение окружающей среды является насмешкой.

Напомним, что в результате аварии допущенной заводом, сточные воды вылились в местную реку Большой Изяк в Благовещенском районе. По оценке Роспотребнадзора ущерб экологии составил порядка 6,8 млн рублей.
Издание «Коммерсант» сообщает, что арбитражный суд принял решение взыскать с ОА «Полиэф» 3,5 млн рублей, как плату за возмещение ущерба нанесенного водным объектам и почве.
Борис Сазонов выразил мнение, что это самое мизерное, что может сделать крупнейший завод для восстановления нарушенной экосистемы.
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