В Общественной палате Башкирии, считают насмешкой штраф, который назначили «Полиэфу» за испорченную экологию

Напомним, что в результате аварии допущенной заводом, сточные воды вылились в местную реку Большой Изяк в Благовещенском районе. По оценке Роспотребнадзора ущерб экологии составил порядка 6,8 млн рублей.

Издание «Коммерсант» сообщает, что арбитражный суд принял решение взыскать с ОА «Полиэф» 3,5 млн рублей, как плату за возмещение ущерба нанесенного водным объектам и почве.