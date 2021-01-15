Документы о переписи населения – яркая картина прошлого

Передвижная выставка будет организована до апреля следующего года и в других торговых центрах и высших учебных заведениях г.Уфы. Данная экспозиция даст возможностьмногим ознакомиться с копиями ревизских сказок, метрических книг и материалами переписей населения в Башкортостане, хранящимися в Национальном архиве республики.Вся представленная информация будет интересна и полезна всем, кто интересуется историей своей семьи и родного края.

Тем более, в последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к изучению своих корней и составлению генеалогического древа. Работа над родословной процесс трудоемкий, не только потому, что нужно время для этого. Главное - важно знать, что и где искать. В этом отношении исследователям своих генеалогических корней могут помочь материалы переписей, которые регулярно проводились в Российской империи, СССР и сегодняшней России.

В Национальном архиве Республики Башкортостан отложились подворные карточки сельскохозяйственной переписи 1917 года по Белебеевскому, Бирскому, Златоустовскому, Стерлитамакскому и Уфимскому уездам Уфимской губернии. Этот комплекс документов сохранился только в 5 регионах России.

К сожалению, не все документы переписей населения сохранились до наших дней. По правилам переписные листы в СССР должны были быть уничтожены. Ведь такие кампании проводилисьисключительно ради статистики. О будущих генеалогахи необходимости сохранения материалов переписейдля будущих поколений в те временаособо не думали.

Исторический экскурс: этапы проведения переписей

В России учет населения ведет свое начало еще со времен татаро-монгольского нашествия. В то время учитывались для обложения данью дома ("дымы"). Позднее, в XIV- XVI вв., результаты учетов записывались в так называемых "писцовых книгах".

В 1718 году Петр Великий издал указ, которым предписывалось "взять сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли сколько у кого в которой деревне душ мужеского пола ...". Составленные подобным образом списки ("сказки") были собраны лишь через три года, а затем в течение следующих трех лет были подвергнуты проверке - "ревизии".

До отмены крепостного права в России прошло десять ревизий. После реформы 1861 года начали проводиться переписи населения в отдельных городах и даже целых губерниях.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года была проведена на основании Положения, утвержденного 5 июня 1895 года.

До первой Всеобщей переписи населения Российской империи в Уфимской губернии и в городе Уфе были организованы три переписи населения (1864, 1879, 1886 гг.), которые назывались «Однодневное народоисчисление в Уфимской губернии». По программе (пол, возраст, национальность, вероисповедание, сословие, грамотность, образование), методическим установкам и по своей организации эти переписи отвечали всем требованиям статистической науки того времени. По итогам переписи 1897 года численность населения Уфимской губернии составила 2 196 642 человек обоего пола.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись организованав 1917 году. Следующая аналогичная кампания прошла в период Гражданской войны - в1920 году проводилась профессиональная и сельскохозяйственная перепись РСФСР с учетом промышленных предприятий. По ее итогам численность населения БАССР и Уфимской губернии составила 2 801 608 человек.

Первая Всесоюзная перепись проводилась с 17 декабря 1926 года. По ее итогам население АБССР составило 2 694 907 человек. Всесоюзная перепись 1939 года была организована согласно Постановлению СНК ССР от 26 июля 1939 года. По ее итогам численность населения БАССР составила 3 159 434 человека.

Всесоюзная перепись населения 1959 года проводилась с 23 января по 1 февраля. По итогам переписи население Башкирии составило 3 миллиона 340 тысяч человек.

Всесоюзная перепись населения 1970 года была оргнизованас 15 по 22 января. Общая численность населения БАССР по ее итогам составила 3 818 075 человек.

По итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года численность населения Башкирской АССР составила 3 848 627 человек. Всесоюзная перепись населения 1989 года показала незначительный рост численности населения в БАССР –примерно 100 тысяч человек.

В новой России переписи были организованы в 2002 и 2010 годах.

Итоги каждой переписи – это уникальное отражение определенного исторического момента страны и республики. Все они представляют бесценную летопись социально-демографического развития населения нашего региона.

В настоящее время, как и раньше, главная цель проведения переписи – получить сведения о численности, составе и размещении населения, необходимые для организации социально-экономической жизнистраны, составления перспективных планов развития регионов, научного изучения населения и т.д.

Документы о переписях – картина жизни населения

В фондах Национального архива Республики Башкортостан отложились материалы V - Х ревизий (1795-1858 гг.). Ревизские сказки являются одним из ключевых источников для поиска предков среди податного населения.

Кроме того, в нашем архиве хранятся первичные материалы (подворные карточки) Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года, а также Всероссийских переписей 1920 и 1926 гг.

В научно-справочной библиотеке архива имеется большое количество изданий, имеющих научное и культурное значение для исследователей истории и демографии Башкортостана: адрес-календари и справочные книжки Уфимской губернии за 1873-1917 гг., памятные книжки Оренбургского учебного округа за 1911-1913 гг., Уральские торгово-промышленные календари за 1901 и 1915 гг., обзоры Уфимской губернии за 1878 – 1915 гг., сборники статистических сведений по Уфимской губернии за 1898 – 1911 гг., списки населенных мест, справочники по административно- территориальному делению Уфимской губернии и Башкортостана за 1870 – 1999 гг., материалы переписей населения за 1897 – 1989 гг. и др.