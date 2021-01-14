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Общество
14 Января 2021, 13:11

В канун Старого Нового года Федерация профсоюзов Республики Башкортостан продолжила акцию, организованную в преддверии 2021 года.

В декабре общественные объединения республики вручили свыше 4000 подарков детям медиков, работающих в «красных зонах». Федерация профсоюзов приняла активное участие в этой акции, подготовив более 1000 подарков.

В дни зимних каникул Молодёжный совет профсоюзов, в рамках благотворительной акции «Ларец смелости», собрал свыше 1000 игрушек и канцтоваров, которые были переданы маленьким пациентам Республиканской детской клинической больницы.
Сегодня были вручены подарки студентам начальных курсов профессиональных колледжей, оставшимся без попечения родителей. Также из рук Председателя Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко получили сладости юные пациенты детского отделения Республиканской клинической инфекционной больницы, проходящие лечение от ковида.
Гузель Мирошниченко отметила: «Детям, особенно нуждающимся во внимании, необходима наша поддержка. И пусть сладкий сюрприз от профсоюзов подарит им хорошее настроение и веру в чудо!»
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