Материалы переписей востребованы и сегодня

Уникальной по своему значению является последняя в дореволюционной России сельскохозяйственная перепись населения 1917 года, проведенная Временным правительством. Ее итоги имеют большое значение в изучении социально-экономического положения крестьянства Уфимской губернии того времени. В связи с большим всплеском интереса к истории родного края, своей малой родине, к своим корням, с учётом ревизий XVIII-XIX веков, перепись 1917 года позволяет проследить родословную и составить её любому гражданину нашей республики.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения 1917 года проходила в сложный период. Всё ещё шла Первая мировая война, это был период между двумя революциями: февральской и октябрьской. Перепись прошла под эгидой отдела переписи Министерства земледелия Временного правительства, а в Уфимской губернии - статистическим отделом Земской управы. На совещании земских статистиков 16-18 февраля 1917 года обсуждался вопрос о типе переписи (сплошной или выборочной). Голоса участников разделились поровну. На заседании статистико-экономической комиссии временного государственного Продовольственного комитета от 24-25 марта 1917 года было принято такое решение: «перепись хозяйств крестьянского типа произвести сплошную по карточной системе». В постановлении съезда земских, городских и правительственных статистиков от 18-22 апреля было указано, что Всероссийская перепись в 1917 году должна быть произведена сплошь по всем хозяйствам и охватить как сельское, так и городское население.

Задачей сельскохозяйственной и поземельной переписи являлось собирание материалов для построения, во-первых, общего продовольственного плана на 1917-1918 сельскохозяйственный год, т.е. плана снабжения армии и населения хлебными и мясными продуктами и, во-вторых, плана аграрной реформы.

Перепись проводили переписчики-регистраторы. Временное правительство уделяло серьёзное внимание подготовке кадров персонала переписи. Так, в Киеве прошли краткосрочные курсы по подготовке кадров из многих губерний. Лекции читались профессорами на разные темы: «Программа сплошной переписи», «Сельхозмашины и орудия», «Животноводство» и др.Надо полагать, то курсы были организованы и по подготовке кадров персонала переписи Уфимской губернии. Отделом переписи Министерства земледелия была издана Инструкция по производству переписи.

Для переписи было установлено четыре формуляра: 1. Подворная карточка. 2. Общинный бланк. 3. Список рабочих и служащих в частновладельческих хозяйствах. 4. Бланк описания крупных частновладельческих экономий.

Основным документом являлась подворная карточка. Она составлялась на все без исключения хозяйства, во всех населенных пунктах, включая хутора, заимки, а также на всё население, включая всех крестьян, помещиков, частных лиц, приписных или постоянно проживавших в данном месте - вотчинников. К частновладельческим (помещичьим) хозяйствам относились все хозяйства, владеющие 50 и более десятин собственной и удобной земли.

Например, в Уфимском уезде Булгаковской волости площадь этой категории землепользователей ко всему крестьянскому землевладению составляло 44℅, а в Осоргинской волости 31℅. Подворные карточки чётко отражали социально-экономическое положение крестьянства, в т.ч. и по национальному признаку. Так, у башкирскогонаселения Стерлитамакского уезда площадь землевладения не превышала 5 десятин (ля сведения: десятина превышала гектар). Зажиточные крестьяне деревни Коварды Кальчир-Табынской волости владели гуртом до 50 голов скота. Отдельные жители деревни владели домашним скотом до 300 голов. В подворных карточках указывался и состав семьи с возрастными показателями. К сожалению, в них не указаны имена.

Следует отметить огромную организаторскую роль Временного правительства, несмотря на сложную международную и внутреннюю ситуацию в стране, сумевшего организовать и провести эту перепись.

После совершения Октябрьской революции, большевики, уничтожив весь старый госаппарат, стали создавать новые органы власти, как в центре, так и на местах. На заседании Губревкома от 23 июня 1919 года было организовано Уфимское губернское статистическое бюро. На территоррии Малой Башкирии на заседании Башвоенревкома от 12 ноября 1919 года было организованно Центральное статистическое управление БСР.Башнаркоматом Рабоче-Крестьянской Инспекции было утверждено Положение о нём.

Уже в те годы руководство края хорошо понимало значение органов статистики в жизнедеятельности Башреспублики. В докладе представителя Башнаркомюста от25 октября 1920 года по проекту положения о государственной статистике БССР отмечалось: «необходимо поставить статистическое управление в положение вполне аналогичное с остальными народными комиссариатами и придать ему все права последних». Что и было сделано в принятом постановлении БашСНК от 28-30 октября и 1 ноября 1920 года.

Декретом СНК РСФСР от 22 апреля 1920 года в «целях выявления численности населения РСФСР, его рабочего класса и наличности экономических сил страны» было принято решение произвести в 1920 году перепись населения демографическо-профессиональную и сельскохозяйственную с учётом промышленных предприятий. Как было указано, на всём пространстве РСФСР и советских республик: Украинской, Киргизской, Башкирской, Туркестанской и Татарской. Перепись демографическая и профессиональная распространялась на все местности как сельские и городские.

Сельскохозяйственная перепись охватывала все крестьянские коллективы – коммуны, артели, совхозы, а также все одиночно расположенные хозяйства: лесные и промысловые заимки, будки путевых сторожей и стрелочников, лесные сторожки. Инструкцией по переписи населения определялось,что она производится путём опроса его счётчиками (регистраторами), приглашенными по распоряжению Губстатбюро или уездных специалистов. Непосредственное формирование кадра счётчиков возлагались на заведующих отделами (районных инструкторов).

Перепись в учреждениях с пропускным режимом (тюрьмах, помещениях ЧК, милиции и пр.) производилась по распоряжению руководства этих учреждений, их представителями, но под контролем заведующих переписными отделами. Инструкция довольно подробно описывала процесс проведения переписи. Места на станциях железных дорог и пристанях, где скапливались пассажиры, подлежали переписи между 6 и 9 часами утра. Поезда, стоящие с пассажирами на станциях и пароходы, остановившиеся на пристанях , подвергались переписи между 9 часами утра и 12 часами дня. Личные листки записывались на всех младенцев, родившихся только до 9 часов утра, а на умерших - только после 9 часов дня переписи.

Для опроса населения в городах счётчики сами должны были обходить все дома и квартиры. Инструкция подробно описывала все возможные случаи, которые могли возникнуть входе переписи, вплоть до того, если никого не окажется дома. В городах разрешалось оставлять бланки листков в квартирах под расписку. К городским поселениям относились все губернские и уездные города: поселения, имеющие городские и поселковые советы, пригороды, посёлки при фабриках и речных пристанях или в полосе отчуждения железных дорог, дачные посёлки и курорты, имеющие не менее 500 жителей. В городских поселениях счётчики, одновременно с переписью населения, должны были производить и перепись промышленных предприятий на особых карточках. Под промышленным заведением понималось производственно-хозяйственная единица, имеющая специальное помещение с механическим двигателем и пользующаяся наёмным трудом.

Основными задачами переписи было определение числа промышленных заведений, численности рабочих, уточнение числа заведений, применяющих механические двигатели. По данному вопросу имелась отдельная инструкция по учёту промышленных заведений. Промышленный отдел БашЦСУ от 23 октября доводил до сведения ЦСУ РСФСР, что на территории БССР числится 688 предприятий крупной, средней и мелкой промышленности.

По сельскохозяйственной переписи имелись отдельные бланки учета сельхозинвентаря по кантонам с указанием количества орудий для подготовки почвы (плуги, бороны, сеялки) и уборочные машины (лобогреек, самосбросок, сеновязалок, сенокосилок и пр.).

В бланках предварительных итогов переписи по волостям БССР указывалось число хозяйств, населения, скота, число птиц, посев в десятинах.

На наш взгляд, самым уникальным документом в переписи 1920 года, как и в переписи 1917 года, являлись подворные карточки на каждое хозяйство. В них указывались все исходные данные на хозяина: фамилия, имя, отчество, возраст, местожительство, состав семьи с указанием возраста каждого ее члена, количества имеющегося скота,птиц, посева, приусадебного участка. Указывались также физические недостатки членов семьи: слепота, глухонемота, хромота, горб. Регистрировались безрукие и безногие. Указывались и психические заболевания: сумасшествие, идиотизм, кретинизм, слабоумие.