За 2020 год на территории муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан зарегистрировано 42 пожара (АППГ - 33) рост на 27,3 %.

Пожары произошли на территории следующих сельских поселений: Мишкинский -15 (за АППГ - 18); Баймурзинский – 5 (за АППГ - 0); Большешадинский - 5 (за АППГ - 1); Новотроицкий – 3 (за АППГ - 0); Кайраковский – 3 (за АППГ - 2);

Акбулатовский – 3 (за АППГ - 1); Тынбаевский – 3 (за АППГ - 0); Мавлютовский – 1 (за АППГ - 0); Большесухоязовский – 1 (за АППГ- 3); Урьядинский – 1 (за АППГ - 1);

Чураевский – 1 (за АППГ - 2); Староарзаматовский – 1 (за АППГ- 2).

Огнем уничтожены и повреждены 17 жилых домов (за АППГ - 14); 17 надворных построек (за АППГ - 8); 2 легковых автомобиля (за АППГ – 1), 1 стог сена, зафиксировано 3 возгорания сухой травы и мусора.

Основными причинами возникновения пожаров явились: нарушение правил пожарной безопасности при монтаже или эксплуатации электросети (электрооборудования) – 17 (за АППГ – 10); нарушение правил монтажа (эксплуатации) отопительной печи (дымохода) – 6 (за АППГ – 5); неосторожность при курении в нетрезвом виде – 6 (за АППГ - 2); неосторожное обращение с огнем – 4 (за АППГ - 4); поджег – 3 (за АППГ - 1); неисправность узлов и механизмов – 2 (за АППГ - 1); грозовой разряд – 1 (за АППГ- 1); детская шалость – 1 (за АППГ-0);

- прочие причины, связанные с нарушением эксплуатации газового оборудования – 1 за (АППГ -0).

На 11 января 2021 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 178 пожаров (за АППГ - 192) снижение на 7,3%. При пожарах погибло – 9 человек (за АППГ - 7) рост на 28,6 %. При пожарах травмировано 7 – человек (АППГ – 4) рост на 75%.

На 11 января 2021 год на территории муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан зарегистрирован 1 пожар (за АППГ - 1). При пожаре погиб 1 человек (АППГ - 0) рост на 100 %, в том числе детей - 0 (АППГ - 0), травмировано 0 человека (АППГ - 0).