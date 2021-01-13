Перед поездкой необходимо проверить задолженность

На территории Республики Башкортостан, как и в других регионах страны, проходит акция «Узнай о своих долгах», проводимая Федеральной службой судебных приставов. В преддверии новогодних праздников, сопутствующих с отпусками и возможными выездами за рубеж, да и просто для того, чтобы проверить себя – не являетесь ли вы должником, судебные приставы рекомендуют использовать общедоступные сервисы, которые позволяют оперативно проверить и погасить задолженность.

Имеющиеся долги могут стать препятствием для поездки за границу. В отношении граждан, долг которых от 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о временном ограничении на право выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, данное постановление выносится и при сумме до 10 тысяч рублей в случае неуплаты задолженности более двух месяцев. Эта же сумма будет причиной запрета на выезд для тех, у кого долг по алиментам и возмещению причиненного вреда здоровью, имущественному ущербу, моральному вреду, причиненному преступлением.

Всего должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан было вынесено свыше 400 тысяч постановлений об ограничении права выезда за границу. Благодаря применению данной меры граждане и организации полностью погасили свои задолженности на сумму порядка 1 млрд. 200 млн. рублей, в том числе 12 млн. – сумма по алиментным платежам.

В настоящее время из-за неуплаты задолженности либо неисполнения судебных решений неимущественного характера в рамках более 220 тысяч исполнительных производств действует ограничение на выезд за границу.