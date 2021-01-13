На площади районного Дворца культуры Центр "Путник" провёл спортивно - развлекательное мероприятие "День батыра ",
Хоть погода и не радовала участников своим настроением, но это не помешало ребятам весело провести время с дедом Морозом (А. Ибаев ), забавным клоуном (Д. Алиева ), помощниками Деда Мороза (И. Зайнитдинова, Е. Биктышева, А. Шамшитова). Оценивали мероприятие В. Князев и Е. Шамиева. Запечатлила веселые моменты наш творческий педагог У. Небогатикова.В ходе интересной игры "Атом" участники разделились на 2 команды: "Снеговики" и "Динозавры". После различных эстафет, таких как "Кот в мешке" (бег в мешке), "Красавица-коса" (сплести гигантскую косу), "Ловкачи" (встегивание карабина), "Эх, прокачу! "(гонки на тюбингах), "Меткий воин" (попадание в цель), "Сороконожка" (препятствие из маркировочной ленты), "Лыжи батыра" (гигантские лыжи для 4 участников), "Народная забава" (перетягивание каната), отметили победившую команду "Динозавров". По результату последнего конкурса ("Забег батыров") среди участников победившей команды выявили самого ловкого, сильного и быстрого батыра - Дмитрия Кансиярова.Всех участников наградили памятными и сладкими призами, а самому сильному батыру достался главный приз и Грамота победителя! Праздник, по общему мнению всех участников и организаторов, удался