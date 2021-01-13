Этно-языковой состав Уфимской губернии по переписи населения 1897 года

В конце XIX века известный русский географ и статистик П. П. Семёнов-Тян-Шанский выступил с инициативой проведения всеобщей переписи населения России, которая нашла поддержку царского правительства. Первая всеобщая перепись населения Российской империи состоялась 28 января (9 февраля по новому стилю) 1897 г. путём непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату, в соответствии с Высочайше утверждённым в 1895 году «Положением о Первой всеобщей переписи населения Российской империи».

Согласно Положению, программа переписи населения (переписной лист) состояла из 14 вопросов: 1) имя; 2) семейное положение; 3) отношение к главе хозяйства; 4) пол; 5) возраст; 6) сословие или состояние; 7) вероисповедание; 8) место рождения; 9) место приписки; 10) место постоянного жительства; 11) родной язык; 12) грамотность; 13) занятие; 14) физические недостатки. Переписные листы были переведены на более чем 20 языков и наречий, но с обязательным текстом на русском языке.

Перепись 1897 года стала первой и единственной всеобщей переписью населения Российской империи. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 книг) под общим заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года».

Обобщенные материалы переписи по Уфимской губернии Статистическим комитетом были опубликованы в двух книгах (тетрадях) в 1901 и 1904 гг. В первом издании были представлены шесть таблиц: 1) общее число населения по уездам и в городах; 2) распределение населения по хозяйства и их состав; 3) численность по полу и десятилетним возрастным группам; 4) распределение населения по полу, возрасту, по годам и грамотности; 5) дети моложе одного года по полу; 6) распределение населения по сословию . Наиболее полные сведения по итогам переписи 1897 года по Уфимской губернии во второй тетради, изданной в 1904 году. Здесь были представлены 25 таблиц.

По результатам переписи в Уфимской губернии общее число населения составляло 2 млн. 196 тыс. 942 человека. Губерния принадлежала к разряду наиболее населенных в России. Между тем, горожане составляли 4,88 % общего числа населения губернии. Наиболее большими городами являлись Уфа (49275 чел.), Златоуст (20502 чел.) и Стерлитамак (15550 чел.).

«Этнографический состав населения Уфимской губернии, если за признак для разграничения народностей принять родной язык, отличается вообще большой пестротой», – подчеркивал Статистический комитет. По переписи в губернии были зафиксированы носители 18 языков (численностью более 500 чел.).

Тем не менее, по численности в губернии самым крупным этносом являлись ее коренные жители башкиры. «Среди народностей, населяющих Уфимскую губернию первое место, по абсолютному числу представителей, принадлежат башкирам, численность которых составляет 40,98% от общей массы населения. Великорусы занимают второе место, составляя 37,97 % всего населения», – резюмировали статистики . Численность башкир составляла 899 тыс. 910 человек, русских – 834 тыс. 135 чел.

Третье место занимали татары. Численность людей, указавших родным языком татарский, составляло 8,41% (184 тыс. 817 чел.) от общего числа населения губернии. Носители марийского языка составляли 3,69% (80 тыс. 608 чел.), чувашского – 2,76% (60 тыс. 616 чел.), мордовского – 1,69%, удмуртского – 1,02%.

Интересно отметить, что 1,82% (39 тыс. 955 чел.) населения губернии указали родным языком тептярский. Тептяри – социальная группа в Башкортостане в XVII – начало XX вв. Они формировались из припущенников (людей, поселившиеся на вотчинных землях башкир по договору припуска), среди которых первоначально были башкиры, лишённые вотчинного права на землю, впоследствии марийцы, мордва, татары, чуваши, удмурты, прибывшие из Среднего Поволжья в ходе переселенческого движения .

По итогам переписи 1897 г. видно, что у части тептярей (в основном башкирского и татарского происхождения) к концу XIX в. сформировалось собственная идентичность. Это подтверждается и материалами сельскохозяйственной переписи 1917 г., где они свою национальность указали как тептяри. В последующих переписях тептяри были включены в состав башкир и татар.

В переписи 1897 года в Уфимской губернии 20957 человек указали своим родным мещерякский (мишарский). Мишари – тюркоязычный этнос в XVI– нач. XX вв. Большинство исследователей (В. В. Вельяминов -Зернов, В. В. Радлов, А. Ф. Можарский, С. П. Толстов и др.) считает мишарей потомками финно- угорского племени “мещера” (“можар”), Б. А. Куфтин, И. Переньи, Т. Тибор — мадьяро-венгерских племён. Происхождение мишарей также связывают с западными тюркоязычными кипчаками (М. З. Закиев), буртасами (Б.А.Васильев), булгарами. Формирование мишарей в самостоятельную народность происходило в XIV —середины XVI вв. в Касимовском ханстве. На территории Башкортостана мишари появились во 2 й половине XVI в. после завоевания Россией Казанского ханства в качестве служилых людей в городах крепостях, на пограничных укреплённых линиях. Большинство мишарей селилось на вотчинных землях башкир в качестве припущенников . С образованием Татарской АССР мишари были включены в состав татарской нации как субэтническая группа поволжско- приуральских татар. В советских переписях мишари фиксировались как татары.

Численность других носителей языков, зафиксированных в переписи 1897 года в Уфимской губернии, не превышало 5 тыс. чел. Украинцы – 4996 чел., латыши – 3873 чел., немцы – 1082 чел., поляки – 956 чел., евреи – 634 чел., эстонцы – 617 чел., белорусы – 505 чел. и далее по убыванию.

Интересно отметить, что 2070 человек опрашиваемых указали родным языком туркменский, 521 человек называли – турецкий. Данный факт требует дальнейших исследований. Под турецким языком, очевидно, нужно понимать не современный турецкий язык, а тюркский. Так, как в дореволюционной этнографической науке слово «турецкий» употреблялся вместо термина «тюркский».

Итак, по переписи 1897 года самым многочисленным этносом в Уфимской губернии являлись ее коренные жители башкиры, которые составляли 40,98% (899 тыс. 910 человек) от общей массы населения. Башкиры составляли большинство населения Белебеевского (53,78%) и Бирского (52,69%) уездов. В остальных четырех уездах губернии по численности они занимали второе место после русских. В Уфимском уезде башкиры составляли 30,7% населения, в Мензелинском уезде – 32,38%, Златоустовском – 27,69%, Стерлитамакском – 35,37%.

Второе место по численности в Уфимской губернии занимали русские. Они составляли 37,97 % всего населения губернии – 834 тыс. 135 человек. Русские составляли большинство населения Златоустовского (65,58%) и Уфимского (61, 64%) уездов. Также значительное количество русских проживало в Стерлитамакском (40,47%) и Мензелинском (32,57%) уездах. В Бирском и Белебеевском уездах они по численности занимали второе место после башкир, соответственно 28,40% и 20,92% населения.

По данным переписи 1897 г. в Уфимской губернии, татар или людей, считавших родным языком татарский, составляло 8,41% (184 тыс. 817 чел.) от общего числа населения губернии. Их численность в Бирском уезде не превышало одного процента (0,47%). В Златоустовском уезде составляло 1,05%, Уфимском уезде – 1,21%, Стерлитамакском уезде – 6,17%, Белебеевском – 11,26%. Наиболее крупная часть населения, указавшая родным языком татарский, проживала в Мензелинском уезде – 28,17%. Тем не менее, они по численности уступали русским (32,57%) и башкирам (32,38%) .