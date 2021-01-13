Башкортостан перешагнул установленный на 2021 год порог по количеству вовлеченных предприятий в нацпроект по производительности труда

«Согласно плану Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в 2021 году поставлена цель вовлечь в нацпроект не менее 90 предприятий Башкортостана. Однако в 2020 мы перевыполнили установленный показатель на 37,6% и сейчас в числе участников нацпроекта уже 106 предприятий республики», – отметил Айрат Фахретдинов.

Он добавил, что всего до 2024 года в национальный проект по производительности труда планируется вовлечь не менее 150 предприятий Башкортостана.

Напомним, в этом году вступят в силу некоторые изменения. Так, название нацпроекта сократится «Производительность труда». Нацпроект будет состоять из двух блоков – «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Также взамен организаций жилищно-коммунального хозяйства к нацпроекту смогут присоединиться предприятия торговли. Отменились ограничения по выручке в 30 млрд рублей, поэтому участие станет доступным для крупнейших компаний страны. Нижняя планка для вступления в нацпроект повысилась с 400 млн рублей до 800 млн.

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