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Общество
4 Сентября 2020, 20:47

В Башкирии экозащитники Голубого озера настроены встретиться с администрацией района

Экоактивисты предлагают провести благоустройство территории Голубого озера: возвести пирс и автомобильную стоянку, установить раздевалки. Но договориться с чиновниками администрации Кармаскалинского района, на территории которого водоем располагается, пока не получается.

Таисия Фарафонова и Ренат Гареев из Уфы уже несколько лет просто так заботятся об озере: организовывают вывоз мусора, устраивают субботники и даже построили пирс на пожертвования. Ими был разработан целый проект благоустройства водоема, чтобы там отдых был комфортным и безопасным, и хотели бы обсудить его с администрацией муниципалитета.
Альфир Сабиров, руководитель Кармаскалинского района, ответил на такую инициативу в социальных сетях. По словам чиновника, реализовать какой-либо проект сейчас нельзя из-за того, что Голубое озеро - памятник природы. Сейчас защитники озера хотели бы встретиться с представителями власти, чтобы обсудить меры по его сохранению.
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