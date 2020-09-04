В Башкирии экозащитники Голубого озера настроены встретиться с администрацией района

Таисия Фарафонова и Ренат Гареев из Уфы уже несколько лет просто так заботятся об озере: организовывают вывоз мусора, устраивают субботники и даже построили пирс на пожертвования. Ими был разработан целый проект благоустройства водоема, чтобы там отдых был комфортным и безопасным, и хотели бы обсудить его с администрацией муниципалитета.