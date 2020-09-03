Помощь без справок

Вся необходимая информация собирается посредством электронного взаимодействия ведомств.
«В связи с этим отпадает необходимость личного обращения родителей (законных представителей) в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и отделения МФЦ за получением справок, подтверждающих отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляемых для реализации прав на:
– бесплатное школьное питание,
– денежную компенсацию на покупку школьной формы,
- получение первоклассниками из многодетных семей набора школьно-письменных принадлежностей;
- обеспечение за счет средств бюджета РБ бесплатным питанием обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих из семей, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величины прожиточного минимума».