Помощь без справок

«В связи с этим отпадает необходимость личного обращения родителей (законных представителей) в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и отделения МФЦ за получением справок, подтверждающих отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляемых для реализации прав на: