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Общество
3 Сентября 2020, 14:47

Помощь без справок

Малоимущим многодетным семьям не нужно собирать справки на получение различных льгот, в том числе на бесплатное питание школьников и компенсацию на покупку школьной формы. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

Вся необходимая информация собирается посредством электронного взаимодействия ведомств.
«В связи с этим отпадает необходимость личного обращения родителей (законных представителей) в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения и отделения МФЦ за получением справок, подтверждающих отнесение семьи к категории малоимущих, предоставляемых для реализации прав на:
– бесплатное школьное питание,
– денежную компенсацию на покупку школьной формы,
- получение первоклассниками из многодетных семей набора школьно-письменных принадлежностей;
- обеспечение за счет средств бюджета РБ бесплатным питанием обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих из семей, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величины прожиточного минимума».
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