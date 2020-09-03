Часто налогоплательщики – юридические лица, применяющие специальные налоговые режимы, допускают ошибки

Специальные налоговые режимы могут применять только некоторые организации, соответствующие необходимым условиям.

Налоговое законодательство Российской Федерации предусматривает следующие специальные налоговые режимы, к которым относятся: упрощенная система налогообложения (далее - УСН), единый налог на вмененный доход (далее - ЕНВД), система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (далее - ЕСХН).

Основной ошибкой, допускаемой налогоплательщиками, применяющими УСН, является неполное отражение доходов при исчислении налогооблагаемой базы для уплаты налога, некорректное отражение расходов (при применении УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») в связи с включением в расходную часть всех расходов организации. Порядок признания расходов зависит от условий, изложенных в п. 2 ст. 346.17 НКРФ, и обязательное условие - их фактическая оплата. Так же ошибкой является уменьшение налоговой базы при применении УСН с объектом налогообложении «доходы» на сумму страховых взносов, при отсутствии фактической оплаты в периоде, указанном в представленной налоговой декларации.

При применении ЕНВД организациями так же допускаются некоторые ошибки: некорректное указание корректирующего коэффициента дефлятора К2 (коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности (абз. 6 ст. 346.27 НК РФ)). К2 устанавливается представительными органами муниципальных районов, городских округов, законодательными (представительными) органами государственной власти; указание неверной величины физического показателя (площадь зала обслуживания, количество работников и т.д.); сдача "нулевой" декларации по ЕНВД. Согласно разъяснениям официальных органов и судебной практикифакт временного приостановления "вмененной" деятельности не освобождает от выполнения обязанностей по уплате ЕНВД. Кроме того, в Письмах от 17.08.2012 N 03-11-11/250, от 02.07.2012 N 03-11-11/196 Минфин России указывает, что представление "нулевых" деклараций по ЕНВД НК РФ не предусмотрено. Из вышесказанного следует, что в декларации должна быть отражена сумма налога к уплате, а представление "нулевой" декларации по ЕНВД неправомерно. Уменьшение суммы налога к уплате путем уменьшения исчисленной суммы налога на сумму страховых взносов, выплаченных за указанный в декларации период при отсутствии факта перечисления денежных средств.

При представлении декларации по ЕСХН налогоплательщиками допускаются аналогичные ошибки с УСН, т.е. неверное отражение доходов и расходов при определении налогооблагаемой базы.