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Общество
2 Сентября 2020, 14:43

Здоровое будущее: что делается в России для развития здравоохранения?

По данным социологических исследований, тема здравоохранения остается в топе. И связано это теперь не только с существующими проблемами в отрасли, но и с пандемией – она ожидаемо обострила запрос людей на качественную медицинскую помощь. Эксперты отмечают, что если раньше люди в основном говорили о нехватке врачей, отсутствии необходимого медицинского оборудования, больниц или поликлиник в регионах и, как следствии, недоступности медицины в целом, то теперь еще и рассуждают о том, как изменилась инфраструктура здравоохранения в лучшую сторону.

Это стало очевидным после того, как люди в массовом порядке непосредственно столкнулись с условиями пребывания в лечебных учреждениях и работой врачей. Престиж медиков соответственно также вырос, пропорционально положительным оценкам их деятельности.
Пандемия изменила многое — в первую очередь, сами больницы. В учреждениях кратно увеличили число специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы. Просто COVID-19 выступил своего рода катализатором и ускорил принятие нужных решений. И, по сути, это только, что называется, верхушка айсберга. Потому что система здравоохранения всегда требует донастройки — и не всегда та же исполнительная власть может заметить, что те или иные изменения необходимы. Тогда на первый план выходят общественно-политические институты, которые напрямую общаются с людьми.
Так, в Башкортостане общественный совет партийного проекта «Здоровое будущее» активно поддерживает предложение о введении с начала учебного года должности «медицинских инспекторов» в школах республики для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции.
Уже в 2020 году проверено, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.
Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина.
Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.
Телемедицина стала одним из направлений, которое планируют развивать в рамках так называемых «регуляторных песочниц». Это позволит проводить эксперименты и развивать отраслевые стартапы — к примеру, использовать искусственный интеллект для постановки диагнозов. То же касается консультаций по полису ОМС — это не предусмотрено законодательством, однако может быть протестировано.
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