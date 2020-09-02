Здоровое будущее: что делается в России для развития здравоохранения?

Это стало очевидным после того, как люди в массовом порядке непосредственно столкнулись с условиями пребывания в лечебных учреждениях и работой врачей. Престиж медиков соответственно также вырос, пропорционально положительным оценкам их деятельности.

Пандемия изменила многое — в первую очередь, сами больницы. В учреждениях кратно увеличили число специализированного оборудования. Сдвиг случился и в законодательстве. Госдума разрешила дистанционную продажу лекарств, упростила процедуру регистрации новых препаратов, сдержала рост цен на них в период пика. Эти меры, безусловно, не ситуативные, а результат не одного года работы. Просто COVID-19 выступил своего рода катализатором и ускорил принятие нужных решений. И, по сути, это только, что называется, верхушка айсберга. Потому что система здравоохранения всегда требует донастройки — и не всегда та же исполнительная власть может заметить, что те или иные изменения необходимы. Тогда на первый план выходят общественно-политические институты, которые напрямую общаются с людьми.

Так, в Башкортостане общественный совет партийного проекта «Здоровое будущее» активно поддерживает предложение о введении с начала учебного года должности «медицинских инспекторов» в школах республики для уменьшения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Уже в 2020 году проверено, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина.

Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.