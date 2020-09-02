Вниманию населения

- юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции; обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID – 2019; отказать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток.