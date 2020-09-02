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2 Сентября 2020, 14:26

Вниманию населения

ОМВД России по Мишкинскому району доводит до сведения населения Мишкинского района внесенные изменения в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года №УГ – 111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019)»:

- юридическим лицам, ИП, самозанятым, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (объекты торговли, медицинские организации, финансовые организации, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и т.п.), а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным, речным и другим видом транспорта ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции; обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID – 2019; отказать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок), а в объектах торговли, финансовых организациях, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг также без перчаток.
ГУП «Башавтотранс» Республики Башкортостан и частным перевозчикам:
обеспечить наличие в салоне каждого автотранспорта дезинфицирующих средств (исходя из количества пассажиров); не допускать в салон автотранспорта граждан без средств индивидуальной защиты (масок).
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