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Общество
2 Сентября 2020, 14:45

Приобрели трактор

В рамках Программы поддержки местных инициатив сельское поселение Мишкинский сельсовет приобрело трактор МТЗ-82.1 для нужд деревни Староваськино и СП Мишкинский сельсовет.

По условиям конкурса средства для приобретения были выделены с республиканского бюджета, бюджета сельского поселения, свой вклад внесло население, была оказана спонсорская помощь.
Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет выражает огромную благодарность жителям деревни Староваськино за оказанную помощь, а также магазин автозапчастей ИП М. Яндимирова, ООО «Профлес» в лице И. Гильмутдинова, ООО «СтройПроект» в лице Р. Шамсутдинова, ООО «ПЖКХ Мишкинское» в лице Р. Алимова за спонсорский вклад.
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