Приобрели трактор

По условиям конкурса средства для приобретения были выделены с республиканского бюджета, бюджета сельского поселения, свой вклад внесло население, была оказана спонсорская помощь.

Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет выражает огромную благодарность жителям деревни Староваськино за оказанную помощь, а также магазин автозапчастей ИП М. Яндимирова, ООО «Профлес» в лице И. Гильмутдинова, ООО «СтройПроект» в лице Р. Шамсутдинова, ООО «ПЖКХ Мишкинское» в лице Р. Алимова за спонсорский вклад.