Ирина Саметова из села Мишкино много лет посвятила педагогической деятельности

Родилась она в деревне Бирюбаш Мишкинского района в семье учителя. Окончила среднюю школу, Мар ГПИ им. Крупской в г. Йошкар-Оле. В свой район вернулась с дипломом учителя начальных классов.

Закружилась педагогическая деятельность повседневными заботами, планами, тетрадями и вопросами учеников "почему", "зачем". Педагог показала себя доброй и отзывчивой, к ней тянулись десятки непосед и, конечно же, множество примерных и отличных учеников.

Оказалось, что она не просто учитель, сеющий вечное, доброе, но и специалист, мастер своего дела, педагог по призванию. Прошла Ирина Тойметовна долгую дорогу становления от учителя начальных классов до методиста отдела образования Мишкинского района. Много теплых слов можно сказать по созданию районного музея образования на базе МБУ ДО ЦДЮТ «Путник». Ее стараниями были оформлены стенды истории развития образования. Педагогический стаж Ирины Тойметовны составляет 37 лет. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РБ, имеет множество благодарностей и грамот.

Кроме того этот целеустремленный человек является мамой, замечательной бабушкой. Она мама двух прекрасных детей, оба окончили ВУЗы.

Она прекрасная хозяйка. В ее доме всегда тепло и уютно. Дом полон цветов, переливаясь радужными цветами, они склоняют лепестки перед гостями. Цветут они и летом, и зимой.

Сейчас, когда Ирина Тойметовна ушла на заслуженный отдых, она все также, как и раньше, придерживается активной жизненной позиции. Везде она успевает: катание на лыжах, велосипеде, плавание, скандинавская ходьба, посиделки, экскурсии, путешествии – это все ее увлечения. Среди них особое - это фотография. Ее душевная красота, общение с природой делают ее жизнь красивой и насыщенной.