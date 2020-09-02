«Иммунитетный» код для пособий

Однако в связи с неисполнением указанной обязанности организациями, осуществляющим перечисления денежных средств на счета граждан, банки их списывают в счет погашения задолженностей.
УФССП России по Республике Башкортостан настоятельно рекомендует всем организациям, перечисляющим пособия гражданам, строго соблюдать требования федерального законодательства. Гражданам, столкнувшимся с указанной проблемой, для обеспечения соблюдения своих прав советуем обращаться в указанные организации, либо в нашу Службу.
За нарушение правил перечисления денежных средств в отношении виновных учреждений и организаций, а также их должностных лиц, Управлением ФССП России по РБ будут приняты меры административного воздействия.
Справочно: С целью правильной и полной реализации Федерального закона «Об исполнительном производстве» УФССП России по Республике Башкортостан организованы и проводятся онлайн-семинары. Сотрудники отдела организации исполнительного производства разъясняют работодателям и бухгалтерам организаций о порядке исполнения постановлений судебных приставов-исполнителей об обращении взыскания на доходы должника и о порядке указания в расчетных документах кодов вида начислений.