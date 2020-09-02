«Иммунитетный» код для пособий

Однако в связи с неисполнением указанной обязанности организациями, осуществляющим перечисления денежных средств на счета граждан, банки их списывают в счет погашения задолженностей.

УФССП России по Республике Башкортостан настоятельно рекомендует всем организациям, перечисляющим пособия гражданам, строго соблюдать требования федерального законодательства. Гражданам, столкнувшимся с указанной проблемой, для обеспечения соблюдения своих прав советуем обращаться в указанные организации, либо в нашу Службу.

За нарушение правил перечисления денежных средств в отношении виновных учреждений и организаций, а также их должностных лиц, Управлением ФССП России по РБ будут приняты меры административного воздействия.