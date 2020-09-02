Идем на выборы

В ходе текущей избирательной кампании зарегистрировано 36 кандидатов от партий «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Партия Роста» и самовыдвиженцы. На территории района будет действовать 45 уже привычных избирателям избирательных участков, которые могут посетить более восемнадцати с половиной тысяч избирателей, проживающих в нашем районе.

Те избиратели, которые по уважительной причине не смогут проголосовать 13 сентября, имеют возможность принять участие в досрочном голосовании, которое начнётся со 2 сентября.

В преддверии выборов председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Илона Макаренко рассказала о некоторых их особенностях.

- Текущий год для нашей республики знаменателен проведением большого числа муниципальных избирательных кампаний. В частности, пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления во всех, кроме городов Уфа и Межгорье, городских округах, муниципальных районах, городских и сельских поселениях. На местных выборах замещается 1 760 мандатов, более половины из которых приходится на выборы депутатов Советов муниципальных районов. Кроме того, жители Советского района Уфы примут участие в дополнительных выборах депутата Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан по Новиковскому округу № 14, а избиратели Белорецкого района и города Межгорье – по Металлургическому округу № 35.

На выборах всех уровней свои кандидатуры выдвинули 4 799 человек, из них зарегистрировано 4 419 кандидатов. Примерно 20% зарегистрированных кандидатов участвуют в выборах в порядке самовыдвижения, остальные представляют десять политических партий.

В этом году в законодательство о выборах внесены некоторые изменения, которые коснулись, в том числе, организации голосования. Они направлены на создание дополнительных возможностей и благоприятных условий для волеизъявления граждан, обеспечение безопасности здоровья граждан в условиях пандемии.

Так, в нашей практике появились новые формы досрочного голосования – голосование вне помещения для голосования (на дому), голосование на придомовых территориях и голосование групп избирателей в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и с которыми затруднено транспортное сообщение. Решение об их применении выносит организующая выборы комиссия.

Наряду с новшествами в избирательном процессе продолжают действовать уже знакомые избирателям способы голосования. К примеру, на территории Республики Башкортостан системой «Мобильный избиратель» можно воспользоваться на дополнительных выборах депутатов Госсобрания, то есть в Новиковском и Металлургическом одномандатных избирательных округах. Также на этих выборах избирателям предоставлена возможность проголосовать на цифровых участках в городе Москве.

Остальным избирателям, которые на местных выборах не смогут прийти на свой избирательный участок в день выборов 13 сентября, предоставляется возможность проголосовать досрочно согласно нормам Кодекса Республики Башкортостан о выборах. Этим правом можно воспользоваться при наличии уважительной причины – отпуск, командировка, состояние здоровья, режим трудовой или учебной деятельности. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. Досрочное голосование проводится в помещении соответствующей участковой комиссии со 2 по 12 сентября.

При наличии решения территориальной избирательной комиссии, избиратели смогут проголосовать досрочно 11 и 12 сентября, воспользовавшись дополнительными формами организации досрочного голосования.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной коронавирусом, избирательными комиссиями при подготовке и проведении единого дня голосования будут предприняты всеобъемлющие меры для устранения угрозы распространения инфекции: температурный контроль участников голосования, дезинфекция рук, специальные линии-указатели для соблюдения санитарной дистанции, обработка дезинфицирующими растворами поверхностей, одноразовые перчатки, экраны для членов комиссий и др.

По вопросам подготовки и проведения единого дня голосования 13 сентября можно получить консультации членов Центризбиркома республики и работников её аппарата по телефонным номерам «горячей линии»: (347) 280-95-06, (347) 280-96-34. Функционирует также многоканальный телефон информационно-справочного центра ЦИК России по номеру 8-800-20000-20.