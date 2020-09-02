Апостилирование – это процесс легализации того или иного документа для его последующей подачи в представительство другой страны.
Для чего нужен апостиль? Это своего рода штамп, который подтверждает подпись и печать человека, выдавшего его. Такие законодательные нормы были введены по решению Гаагской конвенции, прошедшей ещё в 1961 году.
Прежде чем подать заявление необходимо убедиться, что страна, в которую вывозят документы, есть в списке стран, подписавших Гаагскую конвенцию.
Принести документы для проставления апостиля может любое лицо, не обязательно владелец документа.
На документы, представленные в нотариальнозаверенной копии, апостиль не проставляется, необходимо обращаться в МИНЮСТ.
На ламинированные документы апостиль не проставляется.
В случае если документ выдан органами ЗАГС другого субъекта РФ, необходимо обратиться в данныйрегион.
Срок предоставления услуги - 5 рабочих дней.
Документы, необходимые для предоставления услуги:
заявление; ЖС: представитель юридического лица; документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица; платежный документ об уплате государственной пошлины за проставление апостиля - 2500 рублей за каждый документ. Квитанция должна быть оплачена от имени заявителя (того, кто пришел в МФЦ за услугой; официальный документ (Оригинал).
В качестве официальных документов рассматриваются свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния Республики Башкортостан.