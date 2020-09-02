Апостилирование – это процесс легализации того или иного документа для его последующей подачи в представительство другой страны.

Для чего нужен апостиль? Это своего рода штамп, который подтверждает подпись и печать человека, выдавшего его. Такие законодательные нормы были введены по решению Гаагской конвенции, прошедшей ещё в 1961 году.

Прежде чем подать заявление необходимо убедиться, что страна, в которую вывозят документы, есть в списке стран, подписавших Гаагскую конвенцию.

Особенности

Принести документы для проставления апостиля может любое лицо, не обязательно владелец документа.

На документы, представленные в нотариальнозаверенной копии, апостиль не проставляется, необходимо обращаться в МИНЮСТ.

На ламинированные документы апостиль не проставляется.

В случае если документ выдан органами ЗАГС другого субъекта РФ, необходимо обратиться в данныйрегион.

Срок предоставления услуги - 5 рабочих дней.

Документы, необходимые для предоставления услуги:

заявление; ЖС: представитель юридического лица; документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица; платежный документ об уплате государственной пошлины за проставление апостиля - 2500 рублей за каждый документ. Квитанция должна быть оплачена от имени заявителя (того, кто пришел в МФЦ за услугой; официальный документ (Оригинал).