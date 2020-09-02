+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
2 Сентября 2020, 14:32

Что грозит за ложный вызов полиции?

Вызов гражданином специализированных служб без надлежащих оснований для этого квалифицируется в качестве рассматриваемого административного правонарушения

Своевременно сделанный телефонный звонок в полицию, пожарную службу или скорую помощь и соответствующая реакция работников может спасти жизнь человеку, близкому или просто прохожему. Заветные номера «01, 02, 03, 04» заставляют заучивать даже первоклассников, чтобы маленькие граждане в случае возникшей необходимости могли попросить помощи у компетентных специалистов. Но имеют место и такие казусы, когда звонки поступают от хулиганов, которые таким образом веселятся или развлекаются, совершенно не задумываясь над тем, что в эти минуты другой человек действительно нуждается в помощи.
Данное правонарушение совершается умышленно. Вызов специализированных служб гражданином, убежденным в наличии соответствующих обстоятельств, под воздействием заблуждения, обмана или иных факторов, наличие которых несовместимо с квалификацией признаков умышленной вины, нельзя рассматривать в качестве данного административного правонарушения.
Статьей 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб. Ответственность по данной статье несет дееспособный гражданин с 16 - летнего возраста. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривает суд. За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
В последнее время участились факты заведомо ложных вызовов специализированных служб, так за 7 месяцев текущего года по вышеуказанной статье составлено 41 протокол об административных правонарушениях, согласно которым все 41 граждан привлечены к административной ответственности. Поэтому, прежде чем «пошутить», стоит подумать каким плачевным результатом может привести такая шутка.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru