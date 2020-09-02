Что грозит за ложный вызов полиции?

Своевременно сделанный телефонный звонок в полицию, пожарную службу или скорую помощь и соответствующая реакция работников может спасти жизнь человеку, близкому или просто прохожему. Заветные номера «01, 02, 03, 04» заставляют заучивать даже первоклассников, чтобы маленькие граждане в случае возникшей необходимости могли попросить помощи у компетентных специалистов. Но имеют место и такие казусы, когда звонки поступают от хулиганов, которые таким образом веселятся или развлекаются, совершенно не задумываясь над тем, что в эти минуты другой человек действительно нуждается в помощи.

Данное правонарушение совершается умышленно. Вызов специализированных служб гражданином, убежденным в наличии соответствующих обстоятельств, под воздействием заблуждения, обмана или иных факторов, наличие которых несовместимо с квалификацией признаков умышленной вины, нельзя рассматривать в качестве данного административного правонарушения.

Статьей 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб. Ответственность по данной статье несет дееспособный гражданин с 16 - летнего возраста. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассматривает суд. За совершение заведомо ложного вызова специализированных служб на гражданина может быть наложен административный штраф в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.