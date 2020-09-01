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Общество
1 Сентября 2020, 21:11

В Баймакском районе Башкирии прошли общественные слушания по проекту строительства обогатительной фабрики ООО «Семеновский рудник»

В селе Семеновское Баймакского района Башкортостана прошли общественные слушания по вопросу возведения обогатительного предприятия ООО "Семеновский рудник".

Кроме местных жителей, на мероприятие приехали активисты, что представляют другие муниципалитеты Башкирии, ранее отличившиеся провокационными действиями.
На слушаниях были обнародованы результаты оценки влияния реализации данного проекта на природу. Проводила исследования международная инжиниринговая фирма. Николай Ивашов, исполнительный директор общества отметил, что несмотря на то, что на все вопросы люди получили исчерпывающие ответы, активисты из других регионов продолжали задавать вопросы провокационного характера. Персонал рудника рассказал, что работает на стабильном предприятии, что ведет свою деятельность исключительно в рамках законодательства РФ и выполняет все предписания контролирующих органов для защиты окружающей среды.
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