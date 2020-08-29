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Общество
29 Августа 2020, 16:35

Я помню этот мост еще со студенческих лет...

Любили гулять там по вечерам - изредка, когда было время. А с появлением фотоаппаратов - и фотографироваться. Особенно на закате, с видом на Белую…

С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше, и в прошлом году нам благодаря федеральной поддержке удалось начать строительство вставки между старым и новым мостами. 680 метров ее длина, будет 3 полосы по 3,75 метра. По мостам у нас планов всегда много, часть из них находятся в аварийном состоянии. Мы очень надеемся, что федеральная программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике. По Уфе – особая история: город находится на полуострове, и нам нужно еще построить как минимум три моста – в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный выезд. Нужно отремонтировать два предаварийных моста - старый Затонский и мост на Шакшу. В общем, планов громадье. Двигаемся дальше.
P.S. Сегодня на Бельском мосту сдвинули первый пролет - так, поэтапно, по 3 метра, до вечера дошагаем до 32 метров. Напомню, длина моста - 680 метров. До конца 2021 года планируем его закончить и открыть движение. А потом начнем реконструкцию старого моста, который построили еще в 50-х годах прошлого столетия.
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