Я помню этот мост еще со студенческих лет...

С каждым годом нагрузка на него становилась все больше и больше, и в прошлом году нам благодаря федеральной поддержке удалось начать строительство вставки между старым и новым мостами. 680 метров ее длина, будет 3 полосы по 3,75 метра. По мостам у нас планов всегда много, часть из них находятся в аварийном состоянии. Мы очень надеемся, что федеральная программа реконструкции и ремонта существующих мостов заработает, и мы отправили заявки на реконструкцию 162 мостов у нас в республике. По Уфе – особая история: город находится на полуострове, и нам нужно еще построить как минимум три моста – в Кузнецовском Затоне, в створе улицы Интернациональной и Восточный выезд. Нужно отремонтировать два предаварийных моста - старый Затонский и мост на Шакшу. В общем, планов громадье. Двигаемся дальше.