Шеф-редактор ИА «Башинформ»: «Куштау стал символом единения народа»

Он отметил, что "куш" по-башкирски - это "единство". И гора Куштау, которую благодаря активно жизненной позиции людей, удалось не отдать в разработку, может оказаться платформой идеологического характера, на которой можно будет добиться объединения всей Башкирии.
Валиев также положительно охарактеризовал решительные действия Радия Хабирова, руководителя Башкортостана, по урегулированию ситуации вокруг шихана. Он также отметил согласованность позиций Хабирова и Владимира Путина, президента России, по вопросу восстановления справедливости в отношении сделки по приватизации БСК.