«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»
С 24 августа по 25 сентября проводится III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД
Он приурочен ко Дню знаний и направлен на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения.
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едикиной предлагает разработать персональный маршрут до образовательного учреждения для всех мальчишек и девчонок России и отобразить его в своих творческих работах и принять участие в конкурсе, который проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса
строго на электронный адрес: [email protected] , http://www.fond-edykina.ru/, http://new.fond-edykina.ru/index.ph
Дополнительная информация по телефону: +79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram) звонить и писать смс с 10:00 до 19:00 по Московскому времени в рабочие дни! Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения. Также приглашаются партнеры и спонсоры.
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