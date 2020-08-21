«Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад»

Он приурочен ко Дню знаний и направлен на профилактику ДТП с участием детей по дороге в образовательные учреждения.

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени Наташи Едикиной предлагает разработать персональный маршрут до образовательного учреждения для всех мальчишек и девчонок России и отобразить его в своих творческих работах и принять участие в конкурсе, который проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства».

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса

@blagfond_edikina; сайт проекта: http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php http://www.new.fond-edykina.ru/index.php/news/79-konkurs-risunkov-po-pdd-12 http://www.fond-edykina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=389:2020-01-13-03-07-10&catid=1:latest-news&Itemid=56

http://svetofor.fond-edykina.ru/index.php/news/74-konkurs-risunkov-po-pdd-12.