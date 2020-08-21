Работы Детско-юношеского телеканала «Тамыр» вошли в шорт-лист Восьмого конкурса "МедиаБренд" в трех номинациях

В шорт-листе конкурса в номинации "Лучший проморолик детской программы, мультфильма, детского фильма или сериала" - ролик нашего телеканала "ТАМЫР. В деревне" о жизни и мечтах сельских детей. Наивные, самостоятельные, хозяйственные, отзывчивые. Для них пока мир замыкается любимым родным селом. В этой номинации конкурентами Тамыра стали каналы Nickelodeon, «Киносемья».

Этот же ролик прошел в финал и в номинации "Лучшая операторская работа". За победу

В финале борется наш оператор Руслан Бикбаев с коллегами с НТВ (промо "Новогодний

квартирник у Маргулиса"), Пятого канала (промо "Алые паруса"), промо проекта

Red Bull. SoundClash. Дуэль (поединок группы "Ленинград" и Noize MC). Custom Production

В номинации "Лучший проморолик регионального канала" в шорт-лист попали имиджевые ролики Тамыра, созданные для популяризации брендов Башкортостана. Логотип телеканала читается в родных предметах, хорошо знакомых каждому жителю республики. В финале также каналы: Москва24, Эфир(Казань), ОТВ ( Челябинск). Попасть в шорт-лист профессионального конкурса промоушена и дизайна электронных медиа «МедиаБренд» - хорошее достижение для любой телевизионной команды,- говорит директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина. - Тамыровские творцы - авторы этих работ, действительно, большие профессионалы! Прекрасные ролики, где от красоты каждого кадра захватывает дыхание, сделали режиссер Адель Сунаргулова, оператор Руслан Бикбаев, редактор Татьяна Никитина, режиссер монтажа Дамир Салимов. Музыку написал Айдар Хамзин. Теперь мы переводим наши башкирские ролики на английский язык, так как в состав Экспертного Жюри, которое определит победителей, входят и иностранные медиа-специалисты. И с надеждой ждем Церемонию награждения.