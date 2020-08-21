Подписан закон о переходном периоде для субъектов МСП, превысивших установленные для применения УСН ограничения

Так, если доходы плательщика УСН превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, а средняя численность работников - 100 человек, но не более чем на 30 человек, то он сможет продолжить применять этот налоговый режим.

В течении переходного периода ставка налога увеличится незначительно:

с 6 до 8 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов; с 15 до 20 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.

Воспользоваться переходным периодом можно будет начиная с квартала, когда были превышены установленные для УСН лимиты по объему доходов и количеству сотрудников.