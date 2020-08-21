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Общество
21 Августа 2020, 11:13

Подписан закон о переходном периоде для субъектов МСП, превысивших установленные для применения УСН ограничения

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ, предусматривающий переходный период для субъектов малого и среднего бизнеса, которые превысили ограничения, позволяющие применять упрощенную систему налогообложения.

Так, если доходы плательщика УСН превысят 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей, а средняя численность работников - 100 человек, но не более чем на 30 человек, то он сможет продолжить применять этот налоговый режим.
В течении переходного периода ставка налога увеличится незначительно:
с 6 до 8 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов; с 15 до 20 % для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов.
Воспользоваться переходным периодом можно будет начиная с квартала, когда были превышены установленные для УСН лимиты по объему доходов и количеству сотрудников.
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.
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