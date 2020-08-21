Почтальон знает все

Это слова из песни далеких 90-х годов прошлого столетия. Но они, как я считаю, до сих пор не потеряли актуальности. Ведь почтовые работники, и вправду, всегда в курсе всех событий. Особенно это заметно в деревнях и селах, где почтальоны многим людям заменяют «жилетку», куда можно поплакаться, рассказать о наболевшем, поделиться радостью. Даже во время разбушевавшейся пандемии, они были в передовых рядах, помогая людям, особенно тем, кому 65+.

А вот жители села Ленинское чуть не лишились своих благодетелей, так как не было подходящего здания. В верхах было принято решение закрыть почтовое отделение. Дело взяли в свои руки энтузиасты и активисты села, под руководством старосты В. Егорова.

Скоро нашлось подходящее здание (бывшее общежитие учителей) и…работа закипела. В короткий срок была разобрана веранда, заново застелены полы, окна поменяны на современные пластиковые. Строение стало похоже на «прекрасную невесту». Денежные средства, что понадобились для перестройки здания, были собраны с населения, также свою лепту внесла и администрация СП Мишкинский сельсовет.

И вот в прошлую пятницу состоялось торжественное открытие заведения. Перед новым почтовым отделением было многолюдно и весело. Ленинцы, как никто другой, умеют, как работать с огоньком, так и веселиться.

На мероприятии открытия приняли участие начальник отделения почтовой связи Бирский почтамт Данис Гильфанов, глава администрации СП Мишкинский сельсовет Рустам Ишмакаев, которые поздравили ленинцев с настоящим праздником и пожелали дальнейшего процветания..

- Мы все хорошо знаем, что почта в деревне – это самое необходимое место, - сказал в своем выступлении Данис Рашитович. – С некоторых пор сфера нашей деятельности расширилась. Наши работники теперь не только почтальоны, но и продавцы (здесь продаются товары повседневного спроса), и работники банка (оформляют кредиты, занимаются платежами и т. д.). Почтальоны – начальник отделения Г. Бикмухаметова, Н. Янышева, Н. Алкечева хорошо справляются своими обязанностями, за что народ им благодарен.

Какой же праздник обойдется без награждения? И здесь свои заслуженные награды получили активисты строительных работ С. Яшпаев, А. Яшкузин, Г. Байгузин, В. Петухов, С.Иванов, И. Михайлов, Г. Тойгузин, В. Алкечев, В. Апсатаров, В. Егоров. Самое главное – подарок был необычный, но нужный – мешок муки.

В честь открытия почтового отделения музыкальные подарки ленинцам преподнесли работники районного Дворца культуры И. Аликаева и О. Мусалина.