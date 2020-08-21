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Общество
21 Августа 2020, 11:40

Когда пойдем в кино?

Кинотеатры в Башкортостане откроются не ранее 1 сентября. Об этом сообщили в республиканском Министерстве культуры.

Вопрос о возобновлении деятельности кинотеатров поднимался в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение отложить открытие кинотеатров в республике до более позднего срока – не ранее 1 сентября. Важнейшим условием возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором РФ санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», – отметили в ведомстве.
В Минкультуры напомнили, что музеи и библиотеки республики работают в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. Театры активно готовятся к новому сезону, репетиции проходят в малых группах или режиме онлайн.
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