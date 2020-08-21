Когда пойдем в кино?

Вопрос о возобновлении деятельности кинотеатров поднимался в рамках заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение отложить открытие кинотеатров в республике до более позднего срока – не ранее 1 сентября. Важнейшим условием возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором РФ санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции», – отметили в ведомстве.