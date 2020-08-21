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21 Августа 2020, 10:38

Фонтан забил, но пришли холода...

На радость всем жителям райцентра в парке «Мать и дитя» весело начал журчать фонтан, но пришли холода...

Начало августа подарило нам жаркие дни, о которых мы давно мечтали. И на радость всем жителям райцентра в парке «Мать и дитя» весело начал журчать фонтан. Люди, которые уже начали подозревать, не муляж ли это красивое строение, убедились, что оно настоящее. Скамейки, которые расставлены вокруг этой красоты, в эти дни наполнились людьми. Особенно порадовались потокам воды дети, они весело смеялись и пытались поймать струи воды. И среди взрослых нашлись «смельчаки», которые превратили фонтан в место для купания.
К сожалению, вновь пришли холода, и теперь фонтан не журчит. Надеемся, что «бабье лето» подарит нам жарких денечков, и мы вновь насладимся этой неземной красотой.
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