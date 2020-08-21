Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт в Башкортостане

Нацфинал WorldSkills Russia ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование». В соревнованиях принимают участие свыше 1500 человек из всех регионов страны.

«Движение “Молодые профессионалы” за последние годы стало системообразующим драйвером для развития среднего профессионального образования в стране. Внедряя мировые стандарты качества, передовые образовательные программы, обеспечивая тесное взаимодействие учащихся с наставниками и мастерами производственного дела и вовлекая их в соревнования, мы видим, как на практике растет престиж рабочих профессий. Уверен, что финал национального чемпионата вновь откроет и подарит стране новые таланты,  отметил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.  Еще одна важная особенность соревнований такого уровня и масштаба – это формирование профессиональной среды общения для ребят, которая также важна и дает свои плоды. Желаю всем нынешним и будущим участникам новых достижений».

По словам генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберта Уразова, принимать у себя финал национального чемпионата Ворлдскиллс Россия  огромный опыт для региона, когда формируется большая команда профессионалов, экспертное сообщество, появляются важные партнеры, конкурсные площадки застраиваются в соответствии с международными стандартами  и все это остается субъекту в качестве наследия. «Одновременно это очень ответственная и непростая задача. Организация мероприятия подобного уровня – показатель высокого потенциала региона. Мы уверены, что Республика Башкортостан и Новгородская область справятся на 100 процентов. Мы сотрудничаем с ними по многим направлениям. Они на высоком уровне проводят чемпионаты по профессиональному мастерству, зарекомендовали себя как регионы с передовыми подходами к модернизации профобразования и внедрению лучших практик по подготовке кадров по мировым стандартам», − прокомментировал он.

Башкортостан – участник всех направлений и проектов Ворлдскиллс Россия. Региональная сборная ежегодно получает медали в национальном финале по профессиональному мастерству. Четыре представителя от Башкирии в разные годы попадали в основной состав сборной WorldSkills Russia и представляли честь страны на международных соревнованиях. Экспертное сообщество региона  это свыше 1000 сертифицированных специалистов по более чем 100 компетенциям. В регионе функционируют 8 специализированных центров компетенций.

В прошлом году Башкортостан занял первое место в качественном рейтинге по результатам демонстрационных экзаменов, где 56% участников подтвердили профессиональный уровень, соответствующий мировым стандартам. Регион успешно реализует на своей территории проект «Билет в будущее». Всего на разных профориентационных площадках республики приняли участие более 18 тыс. подростков.

«Мы заинтересованы в развитии отношений с Союзом “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)” и будем рады принять в Уфе финал национального чемпионата 2021 года и любые другие мероприятия по линии Ворлдскиллс. Республика по праву является одним из ведущих конгрессных центров страны. В планах у нас – создание новых современных площадок, которые были бы идеальным местом для проведения национального финала и стали настоящей точкой роста для всего, что связано с развитием Ворлдскиллс», – сказал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Новгородская область является активным участником Ворлдскиллс Россия с 2016 года. За это время проведено 4 региональных первенства по профессиональному мастерству. В 2018 и 2019 годах Новгород принимал молодежный образовательный форум для участников движения и студентов, успешно сдавших демонстрационный экзамен.

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступил одним из учредителей Новгородской технической школы (НТШ), направления подготовки кадров которой позволят освоить компетенции, необходимые во всех ключевых отраслях экономики страны. Кроме того, НТШ станет центром подготовки кадров для всей страны по компетенциям будущего (Future Skills). Школу откроют в 2022 году. Она будет одной из площадок, на базе которой в рамках финала национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия» (WorldSkills Russia) в 2023 году пройдут соревнования по нескольким компетенциям.

«До 2023 года мы намерены максимально оборудовать наши колледжи и техникумы по стандартам Worldskills, обучить преподавателей и экспертов для того, чтобы расширить перечень компетенций. За последние три года в модернизацию системы СПО региона было вложено около миллиарда рублей. В учебных заведениях создаются мастерские, соответствующие мировым стандартам. В этом году в Новгородскую область пришло современное оборудование из столицы Татарстана в рамках программы “Наследие мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Казани в 2019 году”. Уверен, мы сможем достойно провести финал нацчемпионата, подготовить экспертов и, конечно, команду участников от региона», – сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.