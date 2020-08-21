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Общество
21 Августа 2020, 11:28

Должникам по имущественным налогам напомнили о последствиях их неуплаты

УФНС России по Республике Башкортостан обращается к налогоплательщикам, имеющим задолженность по уплате имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество.

Налоговыми органами региона осуществляется взыскание задолженности с расчетных счетов физических лиц, открытых в банках, а также за счет имущества путем направления судебных приказов на исполнение в службу судебных приставов.
Уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности можно любым удобным способом: с помощью Интернет-сервиса "Личный кабинет для физических лиц" сайта ФНС России; на портале государственных услуг; в любом офисе РГАУ МФЦ или в налоговом органе по месту своего учета.
Оплатить имеющуюся задолженность можно: с помощью электронных сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и "Уплата налогов и пошлин"; через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".
Обращаем внимание: несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов, а также к расходам на оценку и реализацию имущества.
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