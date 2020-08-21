Должникам по имущественным налогам напомнили о последствиях их неуплаты

Налоговыми органами региона осуществляется взыскание задолженности с расчетных счетов физических лиц, открытых в банках, а также за счет имущества путем направления судебных приказов на исполнение в службу судебных приставов.

Уточнить информацию о наличии (отсутствии) задолженности можно любым удобным способом: с помощью Интернет-сервиса "Личный кабинет для физических лиц" сайта ФНС России; на портале государственных услуг; в любом офисе РГАУ МФЦ или в налоговом органе по месту своего учета.

Оплатить имеющуюся задолженность можно: с помощью электронных сервисов ФНС России "Личный кабинет для физических лиц" и "Уплата налогов и пошлин"; через платежные терминалы, банки и в отделениях "Почты России".