Должникам льготы не положены

«Данная социальная выплата будет предоставляться только при отсутствии задолженности по оплате всех видов жилищно-коммунальных услуг или при заключении гражданами соглашений по ее погашению», – уточняют в ведомстве.

Те льготники, у кого есть задолженность по оплате ЖКУ, должны погасить ее либо заключить соглашения о погашении (рассрочке) долга с организациями, начисляющими плату за ЖКУ. Важно: соглашение заключается с каждой ресурсоснабжающей организацией, перед которой у гражданина имеется задолженность.

Данное соглашение (или несколько соглашений) нужно представить в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства либо в любое отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.