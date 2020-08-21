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Общество
21 Августа 2020, 11:31

Должникам льготы не положены

В сентябре приостановят предоставление льгот должникам по оплате ЖКХЕДК (ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату ЖКХ) не будет предоставляться льготникам в случае задолженности. Такая норма начнет действовать с сентября, сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ.

«Данная социальная выплата будет предоставляться только при отсутствии задолженности по оплате всех видов жилищно-коммунальных услуг или при заключении гражданами соглашений по ее погашению», – уточняют в ведомстве.
Те льготники, у кого есть задолженность по оплате ЖКУ, должны погасить ее либо заключить соглашения о погашении (рассрочке) долга с организациями, начисляющими плату за ЖКУ. Важно: соглашение заключается с каждой ресурсоснабжающей организацией, перед которой у гражданина имеется задолженность.
Данное соглашение (или несколько соглашений) нужно представить в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства либо в любое отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Уведомление о наличии задолженности по оплате ЖКУ у гражданина будет направлено до 10 сентября. При предоставлении соглашения выплата ЕДК будет возобновлена.
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