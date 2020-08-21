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Общество
21 Августа 2020, 11:30

Деньги на горячие обеды для младших школьников выделены

В 2020 году на горячее питание учеников младших классов Башкортостан получит субсидию из федерального бюджета более 778 млн рублей.

Напомним, обеспечение учащихся 1-4 классов бесплатным питанием поручил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
По стране. На данный момент в России около 6,8 млн младших школьников. По прогнозам на 2021 год, их будет 7,1 млн человек, на 2022 год — 7,2 млн. Расходы регионов на их обеды будут софинансироваться из федерального бюджета. В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, в 2022-м — 43,6 млрд. При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.
Кстати, прежде обеспечение школьников питанием входило в обязанности только регионов и муниципалитетов. После принятого федерального постановления на бесплатные горячие обеды могут рассчитывать все учащиеся с первого по четвертый класс.
По Башкирии. Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2020 года ученики младшего звена всех школ Башкортостана будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом в начале марта на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Он также отмечал, что главы муниципалитетов будут лично отвечать за качество школьного питания.
Планируется, что в новом учебном году стоимость одноразового горячего питания для учащихся младших классов, число которых в Башкирии может достигнуть 225 тысяч, составит порядка 55 рублей.
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