Андрей Назаров: Мы провели в Сибае инвестиционный сабантуй и организовали в его рамках роскошный гастрономический фестиваль «Гусь и мёд».

Конечно, королем гастрономического фестиваля стал наш знаменитый гусь. Во всех его видах. Его тут и коптили, и жарили, и запекали, и вялили. Гусиный паштет - не хуже французской фуа-гра. Наши фермеры рекомендуют есть его со сладкими сиропами и жареным луком. Также принимал участие в изготовлении любимого башкирского напитка кумыса. Кто не знал, он ещё и копченый бывает. Ел жареное пшено. Такой башкирский попкорн. А ещё там была домашняя сметана, отрубной хлеб, оригинальная медовуха, крем-мёд с кусочками фруктов, роскошные маринованные грузди, маринованный папоротник, который у нас делают только в Зилаирском районе, и он пользуется большой популярностью в Японии. А теперь представьте, что ко всему этому празднику желудка добавили ещё и национальный башкирский колорит. Танцы, игры на национальных инструментах, дойка кобыл, мастер-классы по национальным ремёслам... Вы будете в полном восторге от нашей республики, если посетите этот фестиваль. «Гусь и мёд» теперь будет ежегодным. Будем продвигать наш бренд по всей стране и миру.