Андрей Назаров: Мы провели в Сибае инвестиционный сабантуй и организовали в его рамках роскошный гастрономический фестиваль «Гусь и мёд».

Конечно, королем гастрономического фестиваля стал наш знаменитый гусь. Во всех его видах. Его тут и коптили, и жарили, и запекали, и вялили. Гусиный паштет - не хуже французской фуа-гра. Наши фермеры рекомендуют есть его со сладкими сиропами и жареным луком. Также принимал участие в изготовлении любимого башкирского напитка кумыса. Кто не знал, он ещё и копченый бывает. Ел жареное пшено. Такой башкирский попкорн. А ещё там была домашняя сметана, отрубной хлеб, оригинальная медовуха, крем-мёд с кусочками фруктов, роскошные маринованные грузди, маринованный папоротник, который у нас делают только в Зилаирском районе, и он пользуется большой популярностью в Японии. А теперь представьте, что ко всему этому празднику желудка добавили ещё и национальный башкирский колорит. Танцы, игры на национальных инструментах, дойка кобыл, мастер-классы по национальным ремёслам... Вы будете в полном восторге от нашей республики, если посетите этот фестиваль. «Гусь и мёд» теперь будет ежегодным. Будем продвигать наш бренд по всей стране и миру.
Знаете, я много ездил по миру и много чего пробовал из блюд национальных кухонь. Мне есть с чем сравнивать. На этом фестивале я в полной мере ощутил масштаб и размах наших фермеров и совершенно чётко понял, что республиканские продукты, при должном продвижении, могут стать приманкой для туристов со всего мира.
Обходя лавки участников мероприятия, я внимательно выслушал каждого фермера, обсудил проблемы, с которыми они сталкиваются. Их, конечно, хватает. То нужно оборудование, то люди отказываются без должной прибыли дело продолжать, то рекламы нет, то оборотных средств. Тема помощи фермерам и небольшим производителям качественных продуктов, конечно, очень важна для республики. Будем помогать, продвигать и гордиться нашими продуктами, нашими ремёслами, нашей культурой и нашими традициями.