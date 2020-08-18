Многодетным мамам Мишкинского района вручили медали «Материнская слава»

Глава муниципалитета Павел Владимирович Трапезников вручил государственные награды за достойное воспитание детей и вклад в укрепление института семьи Зайнетдиновой Алене Анатольевне, Кутлуметовой Виктории Ивановне и Шаркаевой Наталье Витальевне.



Все женщины воспитывают пятерых детей и являются образцом укрепления семейных традиций, служат для окружающих примером достойного воспитания детей. Еще раз поздравляем прекрасных мам с получением этой награды и благодарим за их нелёгкий труд. Пусть дети радуют вас своими успехами, и сторицей возвращается любовь и забота.