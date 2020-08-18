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Общество
18 Августа 2020, 11:27

Многодетным мамам Мишкинского района вручили медали «Материнская слава»

17 августа в Администрации Мишкинского района состоялась церемония награждения медалями «Материнская слава»

Глава муниципалитета Павел Владимирович Трапезников вручил государственные награды за достойное воспитание детей и вклад в укрепление института семьи Зайнетдиновой Алене Анатольевне, Кутлуметовой Виктории Ивановне и Шаркаевой Наталье Витальевне.

Все женщины воспитывают пятерых детей и являются образцом укрепления семейных традиций, служат для окружающих примером достойного воспитания детей. Еще раз поздравляем прекрасных мам с получением этой награды и благодарим за их нелёгкий труд. Пусть дети радуют вас своими успехами, и сторицей возвращается любовь и забота.
Администрация МР Мишкинский район
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