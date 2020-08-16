Бизнес в условиях пандемии

- Для индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории микропредприятий, и ведущих деятельность в отраслях экономики, пострадавших от угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, срок уплаты страховых взносов за 2019 год размере 1,0% продлен до 2 ноября 2020 года включительно. Налоговые органы Республики Башкортостан напоминают, что 1 июля 2020 года истек срок уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных за 2019 год, в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей.

- Можно ли вносить обязательные платежи во внебюджетные фонды в размере 1,0% за 2019 год по частям?

- Срок уплаты страховых взносов за 2019 год – до 2 ноября 2020 года включительно – дополнительно сдвигается за счет возможности вносить платеж по частям. В частности, платеж, по которому предусмотрено продление срока, можно поделить на 12 равных частей и перечислять их в бюджет с периодичностью один раз в месяц:

первую – не позднее последнего числа месяца, следующего за тем, в котором истек срок с учетом продления;

оставшиеся 11 частей – не позднее последнего числа каждого из последующих 11 месяцев.

Уплатить взносы можно онлайн с помощью электронного сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин". Также данный сервис позволяет заполнить платежный документ на перечисление страховых взносов в отделениях банков либо "Почты России".

- Как можно уточнить, полагается ли субсидия на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции моему бизнесу в сфере туризма?

- Туристический бизнес может претендовать на субсидию. А именно: владельцы гостиниц до 100 номеров, горнолыжных трасс и пляжей, которые включены в единый перечень по состоянию на 10.06.2020 года. У собственника такой гостиницы или пляжа может быть любой ОКВЭД. Право на субсидию появится на основании владения туристическим объектом.

Уточнить, полагается ли субсидия на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, можно с помощью нового интерактивного сервиса "Проверка права на получение субсидии на проведение дезинфекционных мероприятий" сайта ФНС России, который размещен в разделе "Все сервисы" в блоке "COVID-19". Сервис в автоматическом режиме определяет соответствие заявителя по ИНН всем необходимым условиям и показывает статус поданного заявления.

Кроме того, на главной странице сайта ФНС России действует промо-страница "Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия", которая поможет разобраться в том, кто может претендовать на получение субсидии, ее размерах и способах получения.

- Как можно подать заявление на предоставление субсидии на дезинфекцию?

- В период с 15 июля по 15 августа 2020 года необходимо направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя по почте либо в электронной форме с помощью интернет-сервисов сайта ФНС России "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" или "Личный кабинет юридического лица", а также по телекоммуникационным каналам связи. В заявлении необходимо указать счёт, на который будут перечислены средства субсидии.

Для уточнения информации о правилах получения субсидии на средства дезинфекции можно обратиться по бесплатному номеру многоканального телефона Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 или по телефону горячей линии УФНС России по Республике Башкортостан (347)226-38-00.

- На какую финансовую поддержку от государства могут рассчитывать и самозанятые граждане?

- Деньги, которые самозанятые граждане заплатили в качестве налога за 2019 год, вернут в полном объеме. Выплата поступит автоматически на банковскую карту, которую необходимо привязать к мобильному приложению "Мой налог" либо к личному кабинету "Мой налог" сайта ФНС России. Подобные выплаты субсидий будут осуществляться до конца 2020 года.

Кроме того, всем гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, а также тем, кто планирует регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный налоговый капитал (бонус) в размере одного МРОТ (12 130 рублей), за счет которого они смогут в этом году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу.