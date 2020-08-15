Зачем нужна выписка из реестра недвижимости?

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это информационная система, в которой содержатся все сведения об учтенных объектах недвижимости, а также об их собственниках (прежних и настоящих), о сделках, обременениях и ограничениях, наложенных на данные объекты (ипотека, аресты и т.д.). Так, на сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения о 6 млн зарегистрированных прав (ограничениях, обременениях, сделках) жителей Башкирии на объекты недвижимости и сведения о 4,5 млн объектов, в том числе: 1,8 млн земельных участков, 2,6 млн объектов капитального строительства и 5 тыс. машиномест.

Что такое выписка из ЕГРН и зачем она нужна?

Выписка из ЕГРН сегодня является наиболее востребованным документом во многих бытовых сферах нашей жизни. Данный документ заменил собой свидетельство о государственной регистрации права собственности, которое ранее всегда имел у себя под рукой каждый владелец недвижимого имущества.

Внедрение новой информационной системы в работу позволяет ускорить получение государственных услуг Росреестра. Так, если сегодня срок формирования выписки из ЕГРН осуществляется в течение 3 рабочих дней, то после перехода всех регионов на ФГИС на это будет уходить от 30 секунд до 3 минут.

Как правило, выписка из ЕГРН необходима при совершении сделки по отчуждению недвижимости (когда покупатели желают проверить наличие зарегистрированных прав и отсутствия обременений); при регистрации по месту жительства или пребывания (прописке); при оформлении льгот на оплату коммунальной сферы; при постановке в очередь на получение жилья; при получении гражданином кредита в банке (чтобы доказать наличие имущества и факта платежеспособности) и так далее.

Что содержит в себе выписка из ЕГРН?

В выписке содержатся имена собственников, основные характеристики объекта недвижимости (кадастровый номер, площадь, адрес), вид собственности (индивидуальная или долевая), дата государственной регистрации права, факт ограничений либо обременений (если они наложены), документ - основания права, кадастровая стоимость объекта недвижимости.

Разные виды выписок будет содержать в себе разные данные. Разберем три наиболее распространенных варианта:

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в документе отражается информация о текущих владельцах, кадастровая стоимость объекта и данные о залогах и запретах). Цена выписки для граждан - 460 рублей в бумажном варианте и 290 рублей – в электронном виде.

Выписка из ЕГРН о переходе прав (содержит данные о текущем собственнике, истории владельцев, дате регистрации и завершении прав на имущество). Цена выписки для граждан - 460 рублей в бумажном варианте и 290 рублей – в электронном виде.

Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. Если заявителем является физическое лицо, то стоимость требуемой выписки может варьироваться от количества запрашиваемых регионов в пределах от 750 до 2080 рублей для бумажного документа и от 470 до 870 рублей для электронного документа.