В этом году Ильгиз Шакуров получил звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» и Благодарность Президента Республики Татарстан

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. За что бы ни взялся Ильгиз Сахилович, все он делает с душой, полной отдачей, поэтому каждое начинание в итоге венчается успехом. Уже много раз в селе Бабаево прошли мероприятия для односельчан, выходцев из села и гостей. В каждом из них большой вклад Ильгиза Шакурова – он и автор сценариев, и творческий вдохновитель, и душа праздника.
Большая заслуга певца в духовной жизни односельчан. Будучи искренне верующим мусульманином, он всегда в числе тех, кто призывает жить по канонам Ислама – быть честными и справедливыми, образцом для подражания для подрастающего поколения, вести здоровый образ жизни. В том, что жители села Бабаево захотели жить в трезвом селе, несомненно, есть и его заслуга.
Вот уже несколько лет Ильгиз Сахилович руководит комитетом Мишкинского районного отделения региональной общественной организации «Конгресс татар Республики Башкортостан». И на этом поприще он уже многое преуспел – были проведены дни недели татарских сел, в рамках которых организованы конкурсы сочинений, «Шэжэрэ», «Основы Ислама», «Ханым-солтаным» и многое другое. На текущий год у комитета тоже были грандиозные планы, к сожалению, пандемия коронавируса внесла в них свои коррективы, и массовые мероприятия пришлось отменить. Но работа продолжается, и уже есть планы на следующий год.
Деятельность Ильгиза Шакурова получила свою высокую оценку. Этот год для певца и общественного деятеля оказался особенно успешным. В марте 2020 года за свою плодотворную творческую деятельность Ильгиз Сахилович получил звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан», а совсем недавно стало известно, что глава соседнего региона Р. Минниханов подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Республики Татарстан председателю комитета Мишкинского районного отделения региональной общественной организации «Конгресс татар Республики Башкортостан» Ильгизу Шакурову за большой вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций татарского народа. Поздравляем Ильгиза Сахиловича с высокими наградами и желаем дальнейших успехов во всех делах.