В этом году Ильгиз Шакуров получил звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» и Благодарность Президента Республики Татарстан

Как известно, талантливый человек талантлив во всем. За что бы ни взялся Ильгиз Сахилович, все он делает с душой, полной отдачей, поэтому каждое начинание в итоге венчается успехом. Уже много раз в селе Бабаево прошли мероприятия для односельчан, выходцев из села и гостей. В каждом из них большой вклад Ильгиза Шакурова – он и автор сценариев, и творческий вдохновитель, и душа праздника.

Большая заслуга певца в духовной жизни односельчан. Будучи искренне верующим мусульманином, он всегда в числе тех, кто призывает жить по канонам Ислама – быть честными и справедливыми, образцом для подражания для подрастающего поколения, вести здоровый образ жизни. В том, что жители села Бабаево захотели жить в трезвом селе, несомненно, есть и его заслуга.

Вот уже несколько лет Ильгиз Сахилович руководит комитетом Мишкинского районного отделения региональной общественной организации «Конгресс татар Республики Башкортостан». И на этом поприще он уже многое преуспел – были проведены дни недели татарских сел, в рамках которых организованы конкурсы сочинений, «Шэжэрэ», «Основы Ислама», «Ханым-солтаным» и многое другое. На текущий год у комитета тоже были грандиозные планы, к сожалению, пандемия коронавируса внесла в них свои коррективы, и массовые мероприятия пришлось отменить. Но работа продолжается, и уже есть планы на следующий год.