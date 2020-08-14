В Мишкинском районе с 2003 года функционирует марийский историко-культурный центр

- С года создания и до 2016 года центром руководил Валерий Байбулатов, начал Алексей Васильевич.– Это замечательнейший человек, прекрасный, опытный руководитель и организатор, общественник, внес немалый вклад в дело сохранения наследия марийского народа.

Сам Алексей Ибулаев назначен главным специалистом центра в 2016 году.

- По каким направлениям работает центр?

- Главная задача историко-культурного центра – сохранение и развитие культуры народа мари, прописанное в Уставе Дома дружбы народов РБ. Один из методов и форм сохранения культуры народа – это создание коллективов художественной самодеятельности. Так, в центре был создан вокальный ансамбль «МуроЭм» (дословно: песня – бальзам). Его репертуар – это народные марийские песни и песни собственного автора Галины Башировой, участницы ансамбля. Ансамбль достаточно часто выступает в районных и даже республиканских мероприятиях, таких как Сабантуй, Белеш-фест. «МуроЭм» старается выезжать и за пределы нашей республики. В Йошкар-Оле, столице РМЭ ансамбль стал дипломантом фестиваля авторской песни «Поем над Кокшагой», проводимой республиканской газетой «Кугарня».

- Поддерживает ли центр связь с с представителями своего народа за пределами района, региона?

- Безусловно, молодежные делегации от Республики Башкортостан частые гости в Республике Марий Эл. И все чаще руководить делегацией возлагается Марийскому историко-культурному центру. Дело это непростое, но очень нужное. Ведь не зря в народе говорят: «В дружбе – сила!» Именно поэтому просто необходимо поддерживать связь с представителями своего народа не только в пределах нашей республики, но и за ее пределами. Именно так, вместе и сообща можно сохранить свою национальную идентичность как самодостаточный народ, имеющий свой язык, традиции и обычаи.

- Как вы думаете, в наше время можно сохранить традиции и обычаи предков?

- Глобализационные процессы уже давно дали о себе знать и сказываются в жизни каждого народа. Меняется уклад жизни, соответственно, забываются некоторые традиции и обычаи. Казалось бы, зачем о них думать, раз они изжили свое. Здесь не надо забывать самое главное – возможно именно в них зашифрован ключ к сохранению народа. Да, конечно не все забытые праздники, традиции и обычаи сейчас имеют место жить. Но некоторые просто необходимо возвращать к жизни.

Так, три года тому назад благодаря Марийскому центру впервые за возможно последнюю сотню лет, вновь провели марийский обрядовый «Медвежий праздник» - «Маска пайрем». Здесь открывается огромный потенциал для работы с детьми. И если первый Медвежий праздник был организован на большой сцене, то в этом году его провели в школе с детьми.

- Кстати, как ведется работа с подрастающим поколением?

- Работа с детьми – это наименее сложная, но в то же время и наиболее ответственная форма работы по сохранению культурного наследия любого народа. Ведь именно дети - наше будущее. Этому виду деятельности (не только в школе, но и в детских садах) должно уделяться немалое количество времени нашими центрами. И если мы говорим о воспитании правильной молодежи, если мы говорим о будущем нашего общества, здорового общества нашей страны, представители которого будут готовы защитить свою родину, трудиться во благо своей родины и на своей родине, то мы, конечно же, должны воспитывать нашу молодежь на традициях, обычаях, праздниках наших народов на наших родных языках.