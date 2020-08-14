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Общество
14 Августа 2020, 00:16

Телеграм-каналы Башкирии: среди митингующих в Куштау находятся экстремистские организации

В Telegram-канале под названием "Анипэ" появилась информация, что участниками протестных митингов на горе Куштау могут быть, в том числе, представители радикальных течений ислама. Авторы канала утверждают, что подобную информацию получили от работников спецслужб, что работают там.

Согласно сообщению, на митинге был замечен Ишмурат Хайбуллин, что является лидером башкирских ваххабитов. Кроме того, там были замечены ранее судимые люди, а также члены запрещенных организаций на территории РФ. По словам очевидцев, представители радикального ислама читают намаз в свойственных им традициях и подмечают всех активистов, что только приезжают на территорию, где проводятся митинги. Их работу им оплачивают со счетов ваххабитских организаций.
Следует сказать, что все участники попадают в поле зрения правоохранителей, которые получили негласное задание по наблюдению за ними.
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