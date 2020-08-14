Телеграм-каналы Башкирии: среди митингующих в Куштау находятся экстремистские организации

Согласно сообщению, на митинге был замечен Ишмурат Хайбуллин, что является лидером башкирских ваххабитов. Кроме того, там были замечены ранее судимые люди, а также члены запрещенных организаций на территории РФ. По словам очевидцев, представители радикального ислама читают намаз в свойственных им традициях и подмечают всех активистов, что только приезжают на территорию, где проводятся митинги. Их работу им оплачивают со счетов ваххабитских организаций.