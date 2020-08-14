Радий Хабиров встретился с генеральным секретарём Всероссийской федерации волейбола Александром Ярёменко

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства РБ Ирек Сагитов, министр молодёжной политики и спорта РБ Руслан Хабибов, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин и президент волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов.

Александр Ярёменко отметил, что волейбол в России постепенно выходит из паузы, вызванной пандемией коронавируса. Клубы приступили к работе, в конце августа пройдут предсезонные турниры, утверждён регламент очередного чемпионата страны.

– Из-за пандемии COVID-19 российский этап Лиги наций, который должен был пройти в Уфе в 2020 году, сдвинулся на июнь 2021 года. Что касается этапа чемпионата мира, проведение которого намечено на 2022 год, то эти сроки не ставят под сомнение ни Международная, ни Всероссийская федерации волейбола, – сказал Александр Ярёменко. – Мы понимаем, что Уфа примет этот турнир, как обычно, на самом высоком уровне. Все помнят, каким был в Башкирии этап Волейбольной Лиги наций в 2018 году. Это и отличная организация, и рекорды по числу зрителей.

Радий Хабиров выразил надежду, что соревнования пройдут в соответствии с планом.

– Будем верить, что всё это состоится, – сказал Глава региона. – Мы ждём этого как праздника.

Говоря о развитии детско-юношеского спорта в республике, Александр Ярёменко отметил налаженную систему подготовки молодых игроков. Он высоко оценил опыт клуба «Урал», который в значительной мере комплектуется за счёт собственных воспитанников, а также программу «Волейбол в каждый двор».

Радий Хабиров рассказал о планах по строительству волейбольного комплекса «Урал-Арена» в Калининском районе Уфы.