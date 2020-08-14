О ежемесячной выплате на ребенка

Среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения установленную за 2 квартал года предшествующего году обращения. В 2020 году прожиточный минимум составляет 9804 рубля. Хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии с постановлением правительства РФ учитываются практически все доходы: зарплата, доходы от ИП, социальные выплаты, доход от продажи имущества и другие за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления (исключением является сама эта выплата, денежное пособие в размере 10 000 рублей через ПФР, матпомощь в связи со стихийными бедствиями либо с чрезвычайной ситуацией).

Напоминаем, за выплатой на детей от 3 до 7 лет включительно (фактически до достижения ребенком возраста 8 лет) можно обратиться до конца 2020 года. Сумма выплаты не зависит от даты обращения за данной мерой социальной поддержки в текущем году – родители (законные представители) получат всю сумму с 1 января 2020 года.

Начиная с 2021 года, ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ребенком возраста 3 года, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях ежемесячная выплата будет осуществляться со дня обращения за ее назначением.

Заявление на данную выплату можно подать: лично в филиале ГКУ РЦСПН по Бирскому району и г. Бирску РБ по предварительной записи (телефон для записи на прием: 8(34784)3-11-89); через отделения РГАУ МФЦ; в электронном виде через портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/

В заявлении необходимо указывать данные супругов и каждого ребенка, не достигшего возраста 18 лет. Сведения указываются в строгом соответствии с документами (паспортами, свидетельствами о рождении).

Если у вас или членов вашей семьи, имеются следующие доходы:

алименты, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет гражданам, состоящим в трудовых отношениях; ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;

доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии; материальная помощь, подарки не превышающие 4000 рублей;

призы в денежной и натуральной формах, полученные спортсменами

вам обязательно необходимо указать их в заявлении общей суммой за весь период, учитываемый при определении уровня обеспеченности семьи.

По состоянию на 9 августа 2020 года количество поданных заявлений на данную выплату составило 8685 (в том числе, количество заявлений, поданных через ЕПГУ – 5681 (65,4 %), через РГАУ МФЦ - 2679 (30,8 %) и в Филиал Республиканского центра социальной поддержки населения (РЦСПН) – 325 (3,8 %)). Из них ьна рассмотрении 511; назначено 3895 (в них 7874 ребенка); повторных обращений 2046; отказано в назначении 4279 (превышение среднедушевого дохода -1219; предоставление неполных сведений – 2968; иные причины – 92).

Хотелось бы отметить, что каждое заявление обрабатывается буквально в ручном режиме.

О результатах и этапах рассмотрения заявлений о назначении выплаты на ребенка от 3 до 7 лет граждане будут узнавать через систему автоматического информирования. Между Республиканским центром социальной поддержки населения и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заключен государственный контракт по оказанию услуг по автоинформированию заявителей. С 4 августа 2020 года гражданам, обратившимся за назначением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, актуальную информацию об этапах рассмотрения заявления и его результатах сообщает автоинформатор.

По информации МФЦ, предполагается оповещение 2-3 тысяч человек в день (запускается 20 потоков в секунду).

Министерство семьи и труда настоятельно рекомендует заявителей обеспечить доступность по указанным в заявлении номерам телефона для своевременного получения актуальной информации. Разъяснения посредством автоинформатора граждане получат по указанному в заявлении контактному телефону. А именно, автоинформатор пояснит, по какой причине продлевается срок рассмотрения: не получены ответы на межведомственные запросы; ожидаются ответы из других регионов России; имеются расхождения в полученных из разных источников сведениях и сделаны уточняющие запросы; требуются сведения о поступлениях по алиментным обязательствам.

Наиболее частые ошибки родителей при оформлении заявления на выплату: указаны не все члены семьи (супруги, несовершеннолетние дети), не указаны сведения об алиментах, о пособиях до 1,5 лет, до 3-х лет, которые относятся к «иным доходам», вместо лицевого счета заявителя указан счет супруга (супруги), выплата уже оформлена в филиале иного района (субъекта Российской Федерации).

О статусе рассмотрения заявления вы можете как в мобильных госуслугах, так и ПК, пройдя по ссылке заявления в «этапы получения услуги».