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Общество
14 Августа 2020, 12:58

Какую кадастровую стоимость применять организациям при уплате земельного налога в 2020 году?

С 1 января 2020 года в Республике Башкортостан для целей налогообложения будут применяться результаты государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. Данные результаты утверждены приказом Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 18.10.2019 № 1443 и размещены на сайте ведомства, а также в Фонде данных государственного кадастровой оценки на сайте Росреестра

Новая кадастровая стоимость земельных участков применяется: для организаций при уплате земельного налога за 2020 год, начиная с уплаты авансовых платежей по налогу; для граждан при расчете земельного налога за 2020 год, суммы которого включаются в налоговые уведомления, подлежащие рассылке налоговыми органами в 2021 году.
Рекомендуем гражданам и организациям ознакомиться с новой кадастровой стоимостью своего земельного участка, и в случае необходимости принять меры по её уточнению.
По вопросам, связанным с определением кадастровой стоимости, в том числе для получения разъяснений по ее расчету, заинтересованные лица могут обратиться в ГБУ РБ "Государственная кадастровая оценка и Техническая инвентаризация" (далее - ГБУ) (450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26 «А»).
Подробная информация о порядке пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости размещена на сайте Росреестра (раздел "Физическим лицам" > "Полезная информация" > "Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости").
Кроме того, в 2020 году в Республике Башкортостан проводятся работы по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства и земель лесного фонда. Ориентировочно новую стоимость получат более 2,5 млн объектов.
Промежуточный отчет по оценке объектов капитального строительства (в июле-августе 2020 года) будет размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра и на сайте ГБУ.
В случае несогласия с результатами кадастровой оценкой объекта можно уточнить его характеристику и направить замечания в ГБУ в 50-дневный срок.
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