Какую кадастровую стоимость применять организациям при уплате земельного налога в 2020 году?

Новая кадастровая стоимость земельных участков применяется: для организаций при уплате земельного налога за 2020 год, начиная с уплаты авансовых платежей по налогу; для граждан при расчете земельного налога за 2020 год, суммы которого включаются в налоговые уведомления, подлежащие рассылке налоговыми органами в 2021 году.

Рекомендуем гражданам и организациям ознакомиться с новой кадастровой стоимостью своего земельного участка, и в случае необходимости принять меры по её уточнению.

По вопросам, связанным с определением кадастровой стоимости, в том числе для получения разъяснений по ее расчету, заинтересованные лица могут обратиться в ГБУ РБ "Государственная кадастровая оценка и Техническая инвентаризация" (далее - ГБУ) (450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26 «А»).

Подробная информация о порядке пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости размещена на сайте Росреестра (раздел "Физическим лицам" > "Полезная информация" > "Как узнать и пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости").

Кроме того, в 2020 году в Республике Башкортостан проводятся работы по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства и земель лесного фонда. Ориентировочно новую стоимость получат более 2,5 млн объектов.

Промежуточный отчет по оценке объектов капитального строительства (в июле-августе 2020 года) будет размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра и на сайте ГБУ.